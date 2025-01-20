張敬軒年衫三現身馬場獻唱 麥玲玲送上蛇年開運貼士

張敬軒（軒仔）將於大年初三(31日) 到沙田馬場出席「農曆新年賽馬日」，屆時會獻唱多首歌曲炒熱氣氛，更會化身「吉星」向大家拜年。玄學顧問麥玲玲師傅亦會現身馬場，在馬匹亮相圈拍住軒仔齊齊拜年之餘，更會為馬迷送上蛇年開運貼士。另外，大會當天亦請來人氣樂隊Nowhere Boys於賽事之間帶來澎湃音樂，讓新年氣氛全日保持高漲。

日前完成4場澳門演唱會的軒仔仍然維持大勇狀態，一開口就為現場觀眾帶來多首高難度金曲，令全場聽出耳油、使人沉醉！今次更是軒仔第四次親臨馬場表演，軒仔興奮地道：「我又返嚟啦！好開心可以再喺到唱歌俾大家聽，每次入完馬場個人就好醒神，現場氣氛好似嘉年華咁，好正好熱鬧，所以每次都好enjoy喺馬場同大家見面。」

他亦神氣地指自己眼光獨到，笑言自己好旺場，希望能將好運帶給大家。同時，他亦分享自己好運小秘訣﹕「入馬場最緊要著得靚！有自信又有氣場，自然有運氣，大家1月31號記得著精神啲黎呀！」