張敬軒採用AI技術 修復Beyond未公開錄音帶

對於現在的AI時代,軒仔自言仍處於觀察者的角度,抱着學習心態。雖然擔憂,但他不得不承認AI對於修復舊母帶有一定的程度的貢獻,「譬如我接手Avon呢間錄音室時,有471餅母帶由於年代久遠而冇辦法修復。其中一餅係Beyond喺麥花臣球場一個從來未公開過嘅錄音。磁帶有啲溶化,就算通過焗爐,夾硬拉番開兩個磁帶,佢個磁粉都係食咗喺上一層,但有咗AI之後,由於佢有數據推算嘅模式,可以推算番家駒把聲,做到一個數碼修補。呢個修補方法令到我哋可以聽到一啲我哋從來未聽到過嘅錄音,或者一啲已經受損咗嘅錄音,對於我哋備份嚟講絕對有好處。不過始終文物嘅本身、嗰個錄音帶嘅本身佢所存在嘅歷史價值,亦都係佢稀有嘅原因。所以呢個係兩個層面嘅考量,但我覺得喺修復嘅過程入面係絕對有可能做得到。」

隨後,軒仔與主辦準備了一小段由「AI張敬軒」演繹的《Amazing Grace》於座談會上播放,軒仔表示自己聽完後都十分驚訝,「呢個係咪我嚟㗎?呢個sound bite生成嘅方式,就係用copilot嘅形式,通過某一個骨架,再結合張敬軒對樂句、對咬字嘅處理而生成嘅一段AI嘅sound bite。」播放完後,台下觀眾報以掌聲,軒仔笑說代「AI張敬軒」多謝大家的掌聲。他謂雖然AI張敬軒聲線酷似自己,但他的震音並非如此,更即席獻唱《Amazing Grace》的第一句,台下觀眾頓時起哄呼歡及拍掌,「所以喺音樂範疇,如果純粹以網友角度,大家如果好鍾意聽到尹光唱林家謙、林家謙唱尹光、張敬軒唱邊個邊個,係滿足網友一種情感投射,僅此而已。」他又自爆跟Tyson Yoshi嘗試叫ChatGPT填詞,但效果並不理想,「邏輯上面係有問題,喺個story telling嘅邏輯上面係有bugs嘅,呢啲將來可能解決到都未定,但而家暫時呢一個以創作人嘅角度,我哋自己業內未係太擔心。廣東話係九音,係一個相當之複雜嘅語言體系,第二樣係廣東話中文入面都有一啲詞彙運用,首先如果真係有AI去做呢啲嘢,佢要識得分析,啊,呢隻歌想口語化啲,譬如有首歌「你唔愛我啦」,呢啲口語啲嘅,或者係「你不愛我了」,首先AI個data base要識得分辨呢啲先。」最後問到對AI的發展潛力,軒仔認為人類所發明所有的科技,應該是要延續人類的文明,而並非摧毀,「所以我哋喺運用AI或科技嘅時候﹐我覺得我哋盡量keep番自己作為一個人類正常閱讀時間,每日一杯咖啡睇一本書,或者一本書裏面嘅一段,增長自己知識,培養自己要think out of the box,跳出框框,之後先會有更好嘅AI,咁我哋嘅文明先至唔會被我哋自己所發明嘅嘢摧毀,呢個係我自己嘅諗法。」