張敬軒採用AI技術 修復Beyond未公開錄音帶

而過去一年於youtube見到很多「AI尹光」、「AI張敬軒」等不同的AI藝人，都是一些好的嘗試，但同時自己亦存在矛盾，甚至偏向有點擔憂，「作為網民、消費者、用家嘅角度，AI嘅存在一定令到我哋嘅生活各方面嘅層面好方便；另一方面作為從業者、版權持有人，我哋見到嘅係一啲令我哋不安嘅未來。譬如當呢啲AI生成嘅sound bite喺internet viral嘅時候，copyright問題點去解決呢？唔同範疇嘅版權，呢啲可能會顯伸一啲再大啲嘅議題。」

對於現在的AI時代，軒仔自言仍處於觀察者的角度，抱着學習心態。雖然擔憂，但他不得不承認AI對於修復舊母帶有一定的程度的貢獻，「譬如我接手Avon呢間錄音室時，有471餅母帶由於年代久遠而冇辦法修復。其中一餅係Beyond喺麥花臣球場一個從來未公開過嘅錄音。磁帶有啲溶化，就算通過焗爐，夾硬拉番開兩個磁帶，佢個磁粉都係食咗喺上一層，但有咗AI之後，由於佢有數據推算嘅模式，可以推算番家駒把聲，做到一個數碼修補。呢個修補方法令到我哋可以聽到一啲我哋從來未聽到過嘅錄音，或者一啲已經受損咗嘅錄音，對於我哋備份嚟講絕對有好處。不過始終文物嘅本身、嗰個錄音帶嘅本身佢所存在嘅歷史價值，亦都係佢稀有嘅原因。所以呢個係兩個層面嘅考量，但我覺得喺修復嘅過程入面係絕對有可能做得到。」

隨後，軒仔與主辦準備了一小段由「AI張敬軒」演繹的《Amazing Grace》於座談會上播放，軒仔表示自己聽完後都十分驚訝，「呢個係咪我嚟㗎？呢個sound bite生成嘅方式，就係用copilot嘅形式，通過某一個骨架，再結合張敬軒對樂句、對咬字嘅處理而生成嘅一段AI嘅sound bite。」播放完後，台下觀眾報以掌聲，軒仔笑說代「AI張敬軒」多謝大家的掌聲。他謂雖然AI張敬軒聲線酷似自己，但他的震音並非如此，更即席獻唱《Amazing Grace》的第一句，台下觀眾頓時起哄呼歡及拍掌，「所以喺音樂範疇，如果純粹以網友角度，大家如果好鍾意聽到尹光唱林家謙、林家謙唱尹光、張敬軒唱邊個邊個，係滿足網友一種情感投射，僅此而已。」他又自爆跟Tyson Yoshi嘗試叫ChatGPT填詞，但效果並不理想，「邏輯上面係有問題，喺個story telling嘅邏輯上面係有bugs嘅，呢啲將來可能解決到都未定，但而家暫時呢一個以創作人嘅角度，我哋自己業內未係太擔心。廣東話係九音，係一個相當之複雜嘅語言體系，第二樣係廣東話中文入面都有一啲詞彙運用，首先如果真係有AI去做呢啲嘢，佢要識得分析，啊，呢隻歌想口語化啲，譬如有首歌「你唔愛我啦」，呢啲口語啲嘅，或者係「你不愛我了」，首先AI個data base要識得分辨呢啲先。」最後問到對AI的發展潛力，軒仔認為人類所發明所有的科技，應該是要延續人類的文明，而並非摧毀，「所以我哋喺運用AI或科技嘅時候﹐我覺得我哋盡量keep番自己作為一個人類正常閱讀時間，每日一杯咖啡睇一本書，或者一本書裏面嘅一段，增長自己知識，培養自己要think out of the box，跳出框框，之後先會有更好嘅AI，咁我哋嘅文明先至唔會被我哋自己所發明嘅嘢摧毀，呢個係我自己嘅諗法。」