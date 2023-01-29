張敬軒提早與過千歌迷慶祝生日 獲粉絲合唱《櫻花樹下》作賀禮

今個星期三(1/2)是張敬軒生日，由於軒仔已多年沒有跟朋友或歌迷慶祝，今年一眾歌迷為給他一個驚喜，於是自發在九龍灣展貿中心一場地舉行展覽，為軒仔預祝生日。現場佈置除了有多張軒仔的巨形靚相，歌迷更將軒仔於賀歲片《超神經械劫案下》中角色「有成」製作成蛋糕，認真有心思。 軒仔到場前，已有千多名歌迷於場內等候，迫爆九展，場面墟冚。當軒仔到場後，歌迷的尖叫及歡呼聲震耳欲聾，撼動全場。期間有歌迷點歌，希望軒仔可以唱《賽勒斯的愛》，軒仔爽快答應，在毫無預備的情況下，即興清唱一曲送給歌迷，唱畢後，歌迷亦十分識做，即來一個全場大合唱《櫻花樹下》作回禮。然而，唱到高音部份時，出現走音，全場哈哈大笑，軒仔亦笑過不停謂︰「你哋知首歌難唱啦！」

珍惜粉絲的付出 軒仔表示十分多謝大家於過去一年，無論在他的音樂、演唱會及對這次電影的支持，「有時我自己啲歌、演唱會唱得唔好、自己嘅歌做得唔滿意，甚至乎呢套戲有沙石嘅地方，但我呢班fans都好努力去撐我！呢啲係我嘅福氣，所以我好感恩。呢個世界有咁多人、有咁多出色嘅artists，但大家選擇嚟follow我、支持我，好多謝大家。」 軒仔又謂人生有很多階段，人大了，慢慢知道人生當中並非所有事情都是應份，因此會份外珍惜，「唱歌、做演唱會都唔係應份有觀眾、唔係應份有人鍾意自己，咁就會額外珍惜。買我歌迷會嘅product、我嘅唱片、演唱會飛，每一張飛我都知道係你哋生活入面，無論你哋嘅經濟狀況如何，但嗰個金額都係你哋生活日常開支嘅一部份，所以我好感恩大家可能買少咗一件自己嘅心頭好，或者嗰個月慳啲錢去睇我個show，去support我，所有呢啲情意，我都會永遠擺喺心入面。不過有時因為好多情況，冇辦法同每一位朋友影相、簽名，或者傾好耐，但希望大家知道張敬軒心入面係有呢份感情。」