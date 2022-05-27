張敬軒演唱會｜邀COLLAR擔任嘉賓 鄧麗欣彈軒公當年又乾又瘦

張敬軒的紅館騷《The Next 20 Hins演唱會》進入倒數階段，昨晚一場請來鄧麗欣（Stephy）與女團COLLAR擔任嘉賓，軒公先與Stephy懷緬過去拖手合唱《十分愛》。軒公當年曾有份參演電影《十分愛》，但上映後多年，自己一次也不夠膽翻看，因為當年的樣子又乾又瘦又冇運行，不過這部電影就讓他識了Stephy這位好朋友。
台上兩人重談過去拍電影的往事，軒公話：「好靚女呀今晚Stephy，我哋咁多年來都好似冇變過咁，大家都keep得ok喎，但係番入去落咗妝就唔知，我話我呀.....哈哈。」Stephy：「你冇嗰時《十分愛》咁乾乾瘦瘦..... 我睇番我地個段片...我嗰時真係演技麻麻。」她之後又謂：「我記得嗰晚係凌晨四點幾，我訓著咗，導演叫我埋位，我就懵懵惺惺出來拍呢場戲，我好記得望住個咁靚仔，咁有才華背影，但我個樣就好呆滯咁....」軒公口快快重提Stephy 與方力申的一段情：「唔係，你當時望慣咗另一個靚仔嘛。」Stephy即大方搖頭表示：「其實我覺得個劇情都唔係咁好啦，你一個咁有才華靚仔，我喺戲裡面點解唔係揀你，揀咗阿力（方力申）呢？劇情唔係好得。」軒公又忍唔住爆金句：「戲外十幾年後，你揀番我咪得囉！」觀眾即大笑歡呼拍掌。
Stephy昨晚也有備禮物給軒公，拿出一個大利是封，軒公呆一呆以為Stephy派利是，原來利是裡面是放著兩張電影 《飯氣攻心》換票証，請軒公去睇佢新戲。軒公，「我重以為第一次係紅館收利是咁正？你來做嘉賓應該係我封老毛比你，唔係你封比我呀？原來係換票証，好啦，咁大家記得去支持Stephy最新電影《飯氣攻心》啦！」
送禮似去老人院探病
到安哥環節，軒公請來第二位嘉賓，他說，「近年樂壇風氣唔同咗，歌手不是再一定由唱片公司推介，係由觀眾選出心中super star ，我好鐘意睇比賽節目，過程當中睇住這些小朋友過五關斬六將踏上更高舞台，以下呢班小妹妹，我係一次工作當中見到佢地，所以好希望今晚借觀眾雙手，比佢地感受一下紅館呢個聖殿。」然後請COLLAR出場。
COLLAR升台後，軒公叫她們向觀眾自我介紹，「歡迎咁多位妹妹，見你地一步一步進步，好感動，希望你哋之後星途燦爛，今晚由觀眾為你地加冕。依家叔叔落台欣賞你地表演。」COLLAR就嗌住軒公唔好走住，有禮物送，然後拿出一籃醬汁，「我地祝你愈食愈好，作品愈來愈高汁，有啖好食啦你。」
軒公收到這籃禮物，笑言，「你地真係有老人家心。各位睇下，依家啲後生，送禮好似去老人院探病咁，我呢位院友多謝咁多位義工....哈哈... 叔叔降番落去先，轉頭帶你地去睇金魚.....」一班女即圍住軒公睇佢降台並講拜拜，軒公又忍唔住口，「嘩，呢個角度（低炒）望你哋，真係大吉利是....」逗得觀眾拍掌大笑。繼而COLLAR落力又跳又唱表演出道歌《Call my name 》。
此外，昨晚軒公於天梯上唱到《On my way 》時，現場音響有少少失靈， 突然的接收問題，唱唱下冇左幾秒聲，不過這當然難不到專業的軒公，臨危不亂照把整首歌唱完，而現場觀眾也十分令人感動，知道是機器故障，都跟著拍手幫軒公大合唱，唱完於天梯降番落地面的軒公，笑著向觀眾道歉，「表演似人生咁，往往都有意外，好多時生活上遇到困難時侯，無論生活當中出現甚麼突然其來變化都好，我都要身處行業成日講個句: The Show Must Go On，thank you 。」
一直要求帶給觀眾最完美、最優質的表演的軒公，似是完騷後心中仍放不下這次少少瑕疵，於IG有感而發: 「今晚係23場以嚟最多設備、技術及人為固障的一晚，我代表我個人以及製作團隊向今晚入場支持嘅觀眾致歉！作為一個專業表演者及製作團隊，我哋有義務要每晚都為觀眾帶來相當水準、負責任嘅演出。」並寄語製作團隊保持謙卑、好學、能接受意見並且時刻自我反省。切勿自信和驕傲。