張敬軒演唱會｜邀COLLAR擔任嘉賓 鄧麗欣彈軒公當年又乾又瘦

張敬軒的紅館騷《The Next 20 Hins演唱會》進入倒數階段，昨晚一場請來鄧麗欣（Stephy）與女團COLLAR擔任嘉賓，軒公先與Stephy懷緬過去拖手合唱《十分愛》。軒公當年曾有份參演電影《十分愛》，但上映後多年，自己一次也不夠膽翻看，因為當年的樣子又乾又瘦又冇運行，不過這部電影就讓他識了Stephy這位好朋友。

台上兩人重談過去拍電影的往事，軒公話：「好靚女呀今晚Stephy，我哋咁多年來都好似冇變過咁，大家都keep得ok喎，但係番入去落咗妝就唔知，我話我呀.....哈哈。」Stephy：「你冇嗰時《十分愛》咁乾乾瘦瘦..... 我睇番我地個段片...我嗰時真係演技麻麻。」她之後又謂：「我記得嗰晚係凌晨四點幾，我訓著咗，導演叫我埋位，我就懵懵惺惺出來拍呢場戲，我好記得望住個咁靚仔，咁有才華背影，但我個樣就好呆滯咁....」軒公口快快重提Stephy 與方力申的一段情：「唔係，你當時望慣咗另一個靚仔嘛。」Stephy即大方搖頭表示：「其實我覺得個劇情都唔係咁好啦，你一個咁有才華靚仔，我喺戲裡面點解唔係揀你，揀咗阿力（方力申）呢？劇情唔係好得。」軒公又忍唔住爆金句：「戲外十幾年後，你揀番我咪得囉！」觀眾即大笑歡呼拍掌。

Stephy昨晚也有備禮物給軒公，拿出一個大利是封，軒公呆一呆以為Stephy派利是，原來利是裡面是放著兩張電影 《飯氣攻心》換票証，請軒公去睇佢新戲。軒公，「我重以為第一次係紅館收利是咁正？你來做嘉賓應該係我封老毛比你，唔係你封比我呀？原來係換票証，好啦，咁大家記得去支持Stephy最新電影《飯氣攻心》啦！」