張敬軒自爆半年暴瘦8公斤 獨力照顧父母感吃力：有時會喺屋企尖叫(有片)

張敬軒昨晚(28日)出席西九文化區舉行的時裝盛典活動，與洪嘉豪、林家謙、魏浚笙及Tyson Yoshi為活動獻唱。他透露將參與為今晚(29日)聯乘韓國情歌手成始璄的音樂節演出，現正勤力練韓文，接著將迎接等了兩年了長期假，不過暫未定往哪裡旅遊，不敢去太凍的地方，擔心冷病影響明年初的演出，或許會留港消費。

談到順利打入叱咤我最喜愛的男歌手5強，但自言張敬軒近年都抱佛系態度看待頒獎禮，但去年見有fans冒寒出街為自己拉票，自己卻坐享其成獲獎，所以才落手落腳一齊拉票，但今年有大半年要處理家庭事務，放在工作早前開Live時直認做得未夠好，音樂的時間大減，所以有點感觸，開live分享心情，軒公坦言今年過得不易，愛貓離世，家人親戚都進出醫院，為家事憂心，「有啲嘢未解決，各種嘢……未處理好，但一定會好嘅。」

張敬軒他續說，「其實我都跌磅，跌咗7、8kg，但我都要搞掂屋企先，始終我係一家之主。」作為家中獨子，他坦言壓力不少，父親在香港接受了眼科手術後，父母原來返回廣州生活，但母親又感吃不消，接著又要搬回香港居住，要物色方便爸爸以輪椅出入的地方，「人行到某個年紀就係咁，我諗屋企有長輩應該都明，特別一只有一粒仔，所以我有時都會尖叫，點解冇家姐阿哥或細佬妹分擔。」他表示已請了4名工人協助照顧，但每次往外地開show都會不放心，跟家人在睇醫生食藥方面難免有爭執，他直言感自責，出道以來都忙於工作，故也有心理準備未來要多留時間陪伴家人。

欷歔不被fans諒解 軒公表示雖得到fans安慰，但自感做得不夠好，近日看網上評論更感欷歔：「部份fans淨係關注你出碟出歌，你屋企發生咩事，身體健唔健康與我無關，嗰刻會覺得有啲欷歔，好似老細同服務關係，不過好彩大部份歌迷唔係咁諗。」他直言將以家人為優先考慮，「冇得兩者兼得，事業要好，可能其他嘢愛情健康，就會付上相應代價，呢個世界好公道。」