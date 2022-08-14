張敬軒送14萬金豬牌 七仙羽用底褲作回禮笑爆全場

七仙羽在紅館舉行一連兩場唱笑會，首場有欣宜做嘉賓，第二場就有七師傅「下世老公」張敬軒出場。七師傅表示軒仔不單止下世是她的老公，而上世也是她的老公，軒仔說︰「好彩今世唔係！」他又指既然對方可能是下一世老婆，於是特別準備了定情信物。他更不忘為其代言的英皇珠寶賣廣告，拿出足金金豬牌出來︰「我唔想你兩手空空入門，我準備了份嫁妝，我就送出呢份同你外形有啲相近嘅嘢！英皇買嘢我有折！」他更笑言很薄，擔憂會變形。

七仙羽送底褲回禮 七師傅見到如此重禮，一度懷疑該金豬牌是假貨，軒仔表示絕對是真金，並為她戴上。台下觀眾隨即起哄要求二人錫咀，及後他們相擁，七師傅就熱情的咀軒仔面頰，搞到軒仔忍不住避開，場面搞笑。其後七師傅拿出一條紅色孖煙囪及橙色三角底褲，更謂自己試穿過，「好夾！」並著軒仔當場著上。七師傅再三叮囑他穿上底褲之後記得拍照，全場觀眾亦都附和七師傅，向軒仔施壓。