張曦雯與達哥爭霸電競巔峰 讚伍允龍反應快是電玩高手

張曦雯(Kelly )、達哥等，昨日於皇室堡出席零食Snickers的打機活動，兩位高手爭霸電競巔峰。今次活動選用CAPCOM上年新推出的格鬥名作《街頭霸王6 Street Fighter 6》作為對決項目，達哥本人是《街霸》系列的資深玩家，實戰中積累大量遊戲經驗，更製作過一系列教程視頻。早年因開台直播打機展露真性情的Kelly，表示《街霸》是她最喜歡的電玩遊戲之一。

達哥與Kelly首次同台對決，吸引不少遊戲愛好者和粉絲前來觀戰。對決活動中達哥以其精湛操作技術和豐富的遊戲經驗，展現作為一名知名遊戲主播的實力。而素有電競女神之稱的Kelly，亦展示出超強的遊戲技巧。