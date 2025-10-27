張栢芝爆自幼學手語左耳聽力弱 周星馳激罕拍片打氣

張栢芝近日與劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等參與內地綜藝節目《一路繁花2》，惹起不少話題，而日前在節目中她卻透露家庭環境特殊，自爆左耳聽力較弱，或與家族遺傳問題有關。

左耳聽力弱 栢芝在節目中提到自己的家庭背景，自爆父母9歲時離異，13歲便跟隨母親到澳洲生活，她更公開祖父母均為聾啞人士，自小已學懂手語爺爺嫲嫲溝通，「因為我爸爸的爸爸跟媽媽是又聾又啞的，他們是打手語的，所以他們的手語我看得懂，我爸爸的所有兄弟姊妹講話很大聲，還有那個手又大動作，但是我是有一邊（聽力）很不清楚。」她續指：「可能我們是有遺傳。」不過，栢芝強調手語環境並非令左耳聽力損傷的直接原因。