張栢芝爆自幼學手語左耳聽力弱 周星馳激罕拍片打氣

張栢芝近日與劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等參與內地綜藝節目《一路繁花2》，惹起不少話題，而日前在節目中她卻透露家庭環境特殊，自爆左耳聽力較弱，或與家族遺傳問題有關。
左耳聽力弱
栢芝在節目中提到自己的家庭背景，自爆父母9歲時離異，13歲便跟隨母親到澳洲生活，她更公開祖父母均為聾啞人士，自小已學懂手語爺爺嫲嫲溝通，「因為我爸爸的爸爸跟媽媽是又聾又啞的，他們是打手語的，所以他們的手語我看得懂，我爸爸的所有兄弟姊妹講話很大聲，還有那個手又大動作，但是我是有一邊（聽力）很不清楚。」她續指：「可能我們是有遺傳。」不過，栢芝強調手語環境並非令左耳聽力損傷的直接原因。
獲星爺打氣
另外，製作組日前特意邀來曾與栢芝合作《喜劇之王》的周星馳為對方拍片打氣，片中，見星爺讀出工作人員遞上的一張紙，寫上：「聽說栢芝參加《一路繁花》第二季，來和大家一起旅行。栢芝比較害羞，希望大家多多關照，祝大家錄製順利。」星爺讀後，即扮嬲反問工作人員：「栢芝比較害羞邊個寫㗎？有冇咁離譜呀，點講得出口呀！」場面搞笑。據指，栢芝看過短片後非常高興，更笑問對方是否改了手機號碼：「因為我打電話他不接，你們打給他就能找到他，很難找到他人。然後真的很感恩，在視頻中可以看到他真的有很疼我那個感覺，因為從我很年輕一出道，他就看到我長大，所以我覺得得好感動。」