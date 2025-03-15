張栢芝7歲孻仔冧爆代送情人節禮物 大爆兒子理財行為

張栢芝自與謝霆鋒離婚後，一直獨力湊大大仔Lucas及二仔Quintus，2018年，栢芝在無預警下誕了孻仔張禮承（Marcus），但生父身份一直成謎。日前，栢芝就拍片分享與兒子的日常趣事，當中更自爆孻仔 Marcus代父送情人節禮物給她。

栢芝近日回了香港，並一邊Set頭一邊分享家庭趣事，被問到會否給兒子髮型建議，栢芝嘆了一口氣說：「必須要我在他們才會去剪」，並透露Lucas和Quintus對髮型都很講究：「因為他們很在乎自己的頭髮，問我媽媽哪一個髮型師最好，沒有最好，只有最適合。他們剛開始不理解，自己去找了同學的髮型師，然後每一次回來都……我的心比他們疼。」