張栢芝7歲孻仔冧爆代送情人節禮物 大爆兒子理財行為

張栢芝自與謝霆鋒離婚後，一直獨力湊大大仔Lucas及二仔Quintus，2018年，栢芝在無預警下誕了孻仔張禮承（Marcus），但生父身份一直成謎。日前，栢芝就拍片分享與兒子的日常趣事，當中更自爆孻仔 Marcus代父送情人節禮物給她。
栢芝近日回了香港，並一邊Set頭一邊分享家庭趣事，被問到會否給兒子髮型建議，栢芝嘆了一口氣說：「必須要我在他們才會去剪」，並透露Lucas和Quintus對髮型都很講究：「因為他們很在乎自己的頭髮，問我媽媽哪一個髮型師最好，沒有最好，只有最適合。他們剛開始不理解，自己去找了同學的髮型師，然後每一次回來都……我的心比他們疼。」
其後，栢芝又表示Lucas和Quintus已有理財意識，每次在四季酒店吃完飯，倆兄弟都會認真核對賬單 ：「每次一結帳，他們兩兄弟就會拿那個小票一直在說多少錢、我花了多少。」提到孻仔Marcus，栢芝笑說：「老三就好好笑，因為情人節我沒想要出去，人都多啊！我就自己點了一個Pizza，我說哎今天情人節，你送我一個禮物吧！他說甚麼禮物，我說你送我Pizza吧，200多你給我。」而Marcus亦一口應承，並去錢箱拿錢，可惜輸入密碼亦打不開，Marcus 就說：「媽媽對不起，你看怎麼樣都打不開！然後存錢罐就鎖了。」栢芝感動表示：「但起碼他真的想要說幫我付錢，所以他送給我的就是一個Pizza。」