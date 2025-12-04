張繼聰新戲連劇集均遇阻滯 網民戥不值本尊有回應

張繼聰由創作、苦練體能，兼顧後期，到上映，歷時六年的心血作《金童》於上月21日上畫，截至25日，票房已過300萬。有指阿聰原定到戲院謝票谷票房，因宏福苑發生嚴重火災，有關宣傳暫停。再者，他有份參演的《小業主戰線》是在災場取景拍攝，如今因地方盡毀，劇組需要另覓新地方進行拍攝。有網民先後出po戥阿聰難過，並以「張繼聰呢排真係好黑仔」、「張繼聰好慘」為題作討論。

張繼聰都幾黑仔 有網民指「佢都住大埔都算街坊，我估佢都無心機搞(宣傳)掛」、又謂「老婆以前間屋被燒，接新娘嘅回憶地點化為灰燼，第一套擔正嘅電影金童撞正世紀火災，個個都無心情睇戲。連最近剛剛開始幫viu拍緊嘅反圍標劇集小業主戰線都係取景宏福苑，成個屋苑燒埋。希望佢振作，見佢仲捐咗100萬，真係心噏。」也有人指他主演的《小業主戰線》講述屋苑維修出現圍標，內容頓變政治敏感，直言「張繼聰都幾黑仔」。

阿聰亦有留意他們的討論，並回應說︰「stay positive」、「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境 最重要，係你用咩心態去面對 電影，工作，當然有影響 不過對比起我哋香港而家所面對嘅 實在微不足道我知道大家都唔好受 人生係會遇到好多挑戰 我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去。最後，我從來都唔覺得自己黑仔。」