張繼聰開騷囡囡搶盡風頭 MIRROR台下跳舞助慶

張繼聰早前因確診令到個唱延至昨日舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。下午時份，阿聰子女陪爸爸拜神，希望個唱順利。會場多部張繼聰珍藏電單車，而舞台都充滿「復古」味。這晚到場的嘉賓有MIRROR的柳應廷(Jer)、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)及李駿傑(Jeremy)、泰迪羅賓、森美、林明禎、方力申、周秀娜、袁澧林等。

阿聰以一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰！其後，張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，當阿聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》。Karina非常淡定，未有怯場，太太謝安琪及兒子在台下舉起燈牌，為妹妹打氣。之後，阿聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

預告開Part 2

完騷後，他表示滿意今晚演出，亦透露明年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，阿聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」