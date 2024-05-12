張致恒一家再呻無錢 寧借錢拒拎綜援︰始終唔係一件好事

張致恒與太太區燕雯早前出po，聲稱只要有工人姐姐幫手，便可以出外打工賺錢，改善生活。言猶在耳，日前張致恒及雯雯先後在網上提及缺錢問題，雯雯再度暗示老公「廢」，有網民稱已見慣他們的手段，指這些都是為了準備向網民要錢的前奏，並相信他們又準備貼上QR code著大家伸出援手。有網民希望社署正視他們家中的小朋友，看看是否需要開file了解情況。

張致恒於凌晨開live與網民傾偈，他指家庭開支每月要三萬多元，照顧小朋友亦很忙碌。有網民問為何不申請政府綜援，他說：「我個人係比較抗拒攞綜援，我知道對屋企嚟講係一件好事，但係因為我細個有經驗，以前我細個時我阿爸有攞過綜援，我好記得每個禮拜都要幫我老竇去沙灘同郊野公園執垃圾，所以變咗我係好抗拒綜援。我寧願辛辛苦苦，雖然依家要淪落到問人借錢，但係我覺得攞綜援始終唔係一件好事囉。」

雯雯在自己ig亦呻窮，又稱過埋這一次，行到最後一步的字眼，有網民笑謂「直接貼code啦！」

雯雯開po又稱最後一步

另一邊廂，雯雯在ig出po說︰「搵晒工，問晒資料，安排晒，都可以咁多藉口唔去見。其實根本就係揀工，永遠都一堆廢話解決自己點解冇錢，《廢》。」再一次暗示老公的工作狀況。之後她又再稱兩日內需要一筆錢應急，又是說行到最後一步，捱過今次等字眼。接著她再出PO表示為了屋企的小朋友及愛犬，她「甚麼都不怕，只要唔係殺人放火，其實都係一個行業。」

網民坦言見到雯雯這些說話已經麻木，但仍有網民對她的遭遇寄予同情，繼而向他們伸出援手。