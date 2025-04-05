張致恒現職寬頻拉線工人稱已申請公屋 老婆心臟有問題籲網民：唔好唔經個腦去講嘢

張致恒（Steven）和老婆區燕雯（雯雯) 一家長期財困，多年來兩公婆不時做「伸手黨」向網民拎錢。昨日(5日) 雯雯又在社交網放負指冇奶粉，又表示自己心口痛唔舒服，唔知撐到幾耐。而另一邊廂Steven就接受YouTube頻道《講港金》訪問，他大談家庭開支的分配，又爆雯雯心臟有事，更叫網民「唔好唔經自己個腦去講任何嘢」。 Steven一家經常在社交網大呻冇錢，曾試過被cut電兼無奶粉等等，他透露每月家庭開支平均超過三萬元，其中一萬多元用來交租、約五千元外傭姐姐，其餘則為日常雜費，而因為兒子有腸胃敏感，只能使用特定品牌的低敏奶粉，亦增添了家庭負擔。Steven 同時感激有熱心媽媽捐贈二手玩具，早前更有網民贈送迪士尼樂園年票。

被問到為何不嘗試申請公屋，他就透露已經申請：「唔係嘗試，已經申請咗，但係要一定時間。人哋單親或者長者都要排三、四年，更何況係我哋。面對網民長期抨擊，Steven 呼籲網民手下留情：「香港有言論自由嘅，但係我覺得大家有時，唔好唔經自己個腦去講任何嘢，因為有陣時你一句說話會影響到人哋好多嘢，真係如果一個定力少嘅人，真係會俾你一句說話，去做一啲唔同嘅決定。」



Steven現時在寬頻公司擔任拉線工人，他表示偶爾會被人認出，他亦不介意合照，但因工作繁忙未必能一一配合。Steven亦透露原來老婆雯雯心臟比較弱，經常心跳異常、呼吸困難，他說：「我老婆本身身體唔好，佢心臟比較弱，成日都會心跳得好失，好快，唞唔到氣咁樣。所以我盡力都唔會畀佢真係咁操勞，盡力做到我會去做，譬如而家我份工做拉線，我哋係跟單做，如果早做完就可以早收，但係真係控制唔到。我試過有一次朝早8點做到夜晚10點，有時候早收我就會去接放學。因為我哋而家連車錢都慳返，費事啲人又話我哋坐的士出入，又坐Uber又去playgroup，我都費事澄清。」

