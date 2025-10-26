張致恒登台疑戴假髮　網民撐努力搵食：讓他養一下孩子吧

張致恒北上登台唱歌，其髮型怪異被質疑是戴假髮。（小紅書影片截圖）

下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。

與觀眾做出「心心」手型

張致恒近日更有機會到內地登台，有網民拍到他在台上唱昔日拍檔關智斌的名曲《眼紅館》。雖然台下觀眾注意力分散，但張致恒仍落力表演，在台上走動時看來情緒高漲，更伸手與觀眾做出「心心」手型。