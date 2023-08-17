張致恒自揭借疊碼仔拎埋老竇生果金 認自己借完錢就會逃避

張致恒(Steven)與區燕雯(雯雯)一家再有新聞，今次是Steven親自回應連日來的指控。過去數日，富貴網紅Sean Lam都收到債主提供Steven的借錢錄音及對話截圖，Steven借錢的藉口層出不窮，令不少網民感慨他們一家只靠賒借度日，但從不認真面對問題。

Steven於今早長文回應，除了承認有倡大耳窿及連父親的生果金也不放過外，更揚言自己受網路欺凌，只謂自己很愛這個家，再次表示會想辦法還錢。然而，網民稱Steven三番四次揚言還錢及表示會改正，但仍然不停賒借，認為他不可信，只是賣慘，更指他的帖文只是告訴一眾債主還不到錢而已。

缺點係會選擇逃避 Steven先指控Sean Lam爆料︰「我想講嘅係網絡欺凌呢件事真係好嚴重，一件完全唔關任何人事嘅事，竟然可以俾一位網紅隨意欺凌，第一樣嘢係我完全唔識得呢一個人，亦都對呢一個人冇興趣，但係佢就一而再再而三咁樣網上欺凌我一家，其實佢係想點呢？係想睇到我哋一家自殺定係點樣呢？」他續稱過去4年是迷失，「整個人迷失到唔識行前面嘅路，入咗行咁多年嘅我，唔係話放低就可以完全放得低，所以當我冇任何辦法嘅時候，由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我越借就越泥足深陷，我畀其中一個缺點就係當遇到麻煩事好容易就會選擇咗逃避，所以一直以嚟我都係做錯，而家有咗小朋友，好努力去改呢一個缺點，但係都係好難。」

避談借錢藉口 對於他與債主們的對話流出，內容包括有他聲稱還不到錢便要老婆出來肉償，甚至稱已拿了家中長者的生果金，Steven說︰「呢個世界總會有一啲仆街想你死，講真…其實我真係好攰，一直以嚟死撐到而家，無非都係想見到小朋友快樂成長，曾經同朋友嘅聊天對話流出，我都唔多想回應了，首先第一樣嘢我冇用老婆嚟肉償，第二樣嘢我只係講我嘅小朋友當時未搵到學校，我好驚佢要讀特殊學校，並唔係嗰位網紅所講我個仔低b，第三樣我老豆佢一直都好擔心我，佢係曾經有將佢嘅生果金畀我做生活費，但係唔係個個月畀我，只係畀咗一兩次！」