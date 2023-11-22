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娛樂
2023-11-22 16:24:39

張致恒被網民公開追數 雯雯反擊又稱4子自己湊

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張致恒與雯雯不是鬧離婚，便是欠債。

張致恒(Steven)與太太區燕雯這對夫妻又有新聞，最近Steven在旺角一間情趣用品上班，幫補生計，而且非常勤力出posell產品，有網民就認為他的工作會令小朋友受影響，Steven說回覆︰「我只係知道我唔做嘅話我連飯都冇得食，有啲顧慮咁多咩？」並指對方充滿惡意︰「請問你又知道我經歷緊啲乜嘢咩？其實祝福你三個字唔係咁難打㗎咋，點解做人一定要惡意？講句好聽嘅說話真係咁難咩？」

惟對方表示自己曾當Steven是偶像，斥對方「佢連fans都唔放過一次又一次咁問我借錢，原因就係因為老婆要去私家生仔。你問下佢記唔記得我係邊個丫！搞到今時今日咁，係邊個造成？！曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？！佢有無同粉絲道歉丫！？一句都無丫？依家扮哂可憐。」但Steven就再沒有回覆。

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張致恒被網民公開追數。

事件持續在網上發酵，雯雯今日在IG的限時動態呻委屈，似是不忿被Steven擺上枱。她稱頭兩胎都是在私院出世，「出院條數係我屋企人找」，繼而說道︰「第三次政府醫院生仔，出院幾百蚊，佢一樣冇，都係我屋企人找。第四次政府醫院生仔，幾百蚊，係我生之前留起咗錢，自己找嘅。我係唔會再受呢啲委屈，唔該佢要借錢生活，的確係為屋企，但係唔好將所有嘢推落我度。冇人睇小朋友，我要照顧，出唔到去搵錢。我已經諗盡所有嘅方法，可以有照顧到小朋友又搵到錢，屋企嘅生活費，去到今時今日，我都係有份付出去搵。無知嘅人淨係識得鬧，亦都有人淨係覺得佢為咗屋企已經付出好多，麻煩大家叫佢企出嚟真真正正同大家講所有事情嘅事實，先好去鬧我。」

之後她再出po說︰「最後，生唔生小朋友，已經同佢係一個值唔值得嘅男人冇關係，最重要係，我會係之後嘅路努力照顧好佢4個。」惟她早前聲稱把所有兒子交由社會福利署的態度又180度大轉變。其實在雯雯生第4胎時，討論區便有網民稱Steven夫婦以身體理由，需要在私院生B，向網民求援助，惟提供金錢援助後，發現對方不但沒有在私院留位，只是去公立醫院生B，大呻被騙。

雯雯早前就表示小朋友交俾社工，如今又改口風。

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