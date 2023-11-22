張致恒被網民公開追數 雯雯反擊又稱4子自己湊

張致恒(Steven)與太太區燕雯這對夫妻又有新聞，最近Steven在旺角一間情趣用品上班，幫補生計，而且非常勤力出po力sell產品，有網民就認為他的工作會令小朋友受影響，Steven說回覆︰「我只係知道我唔做嘅話我連飯都冇得食，有啲顧慮咁多咩？」並指對方充滿惡意︰「請問你又知道我經歷緊啲乜嘢咩？其實祝福你三個字唔係咁難打㗎咋，點解做人一定要惡意？講句好聽嘅說話真係咁難咩？」

惟對方表示自己曾當Steven是偶像，斥對方「佢連fans都唔放過一次又一次咁問我借錢，原因就係因為老婆要去私家生仔。你問下佢記唔記得我係邊個丫！搞到今時今日咁，係邊個造成？！曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？！佢有無同粉絲道歉丫！？一句都無丫？依家扮哂可憐。」但Steven就再沒有回覆。