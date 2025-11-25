張與辰新歌《Novara》MV終於有得睇 大玩宇宙異形概念

張與辰全新單曲《Novara》，由他包辦作曲、編曲及監製，並邀請了T-Rexx擔任填詞，展現出與辰在音樂創作上的多面才能。歌曲早前已在多個平台發布，但MV則於今日(25日)在YouTube Channel 首播。今次MV拍攝， 與辰更首次置身於XR工作室Votion Studio，拍攝結合了現實及虛擬環境 ， 令與辰能處於外太空，他在MV中更有超過四種不同造型。

談到歌曲的名字，他說︰「這個歌名《Novara》是個有趣的選擇，靈感來自當我知將於12月31日大除夕舉行跨年演唱會後，便想創作一首演唱會主題曲。 經過一番搜尋，發現拉丁文中的『Nova』是新星誕生的意思，非常切合我之前8月17號演唱會玩Intergalactic即係space ball 的概念，就這樣『Nova』就成為新歌的一部份，而當時我咁啱帶住頂帽有『New Era』 這二個英文字, 意思係新世代，真係好match！『New Era』 ...HUM…好似好難讀喎，不如簡化佢就叫《Novara》啦，意思就係 新星嘅世代。 而演唱會主題就決定叫《The Novara Ball》，作為上一次演唱會的延續，再加上我哋又係一個跨年演唱會，所以就有一個新嘅世代，新嘅開始，Perfect ！」