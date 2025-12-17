張與辰為陳松伶個唱任總監唔緊張 懶理黑粉繼續做好自己

張與辰以演唱會音樂總監身份出席陳松伶個唱記者會，他表示以前曾在台灣當個音樂總監，加上自己對松松姐姐的作品、聲線非常熟悉，所以就算要改編、加入新元素也好，都很有信心去完成，亦不會太過緊張。他表示對松松姐姐演出的《天涯歌女》印象最深，所以在這個部份的演出環節最有情意結。

他稱在比賽完數天後，收到陳淑芬邀請，對方僅表示「有歌手要明年開騷」，想找他一齊參與，問他有沒有興趣，他在沒有任何資料之下一口答應。及後陳淑芬再約陳松伶與他見面，與辰坦言非常意外︰「我當時見到真係嚇親！松松姐姐成個人都好似太陽咁，好warm、好friendly！令我覺得冇壓力，大家傾得好開心！」