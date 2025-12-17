張與辰為陳松伶個唱任總監唔緊張 懶理黑粉繼續做好自己

張與辰以演唱會音樂總監身份出席陳松伶個唱記者會，他表示以前曾在台灣當個音樂總監，加上自己對松松姐姐的作品、聲線非常熟悉，所以就算要改編、加入新元素也好，都很有信心去完成，亦不會太過緊張。他表示對松松姐姐演出的《天涯歌女》印象最深，所以在這個部份的演出環節最有情意結。
他稱在比賽完數天後，收到陳淑芬邀請，對方僅表示「有歌手要明年開騷」，想找他一齊參與，問他有沒有興趣，他在沒有任何資料之下一口答應。及後陳淑芬再約陳松伶與他見面，與辰坦言非常意外︰「我當時見到真係嚇親！松松姐姐成個人都好似太陽咁，好warm、好friendly！令我覺得冇壓力，大家傾得好開心！」
談到他又要準備跨年騷，同時又要策劃陳松伶的演唱會，他表示時間已經安排好，較早前已經跟松松姐姐開會，傾好演出內容及曲目，現時是準備衣服、舞台各樣的階段，所以他可以專心自己的個唱。他透露今次是自薦為對方寫《松伶》，他亦跟對方表示如果不喜歡不要緊，沒想到最後對方非常喜歡，加上陳少琪的歌詞後，更令對方哭了一個月。
張與辰早前在直播談及到黑粉問題，他說︰「我已經選擇唔理佢哋，因為點樣解釋，佢哋都係繼續嚟，佢哋要繼續黑就由佢啦，做好自己，為自己鍾意嘅人奮鬥，唔需要去證明俾黑粉睇。(知唔知對方係咩人？)有啲知，有啲唔知，由佢吠！」另外，早前張媽媽需要做手術，與辰隨即返大馬探望，問到張媽媽的情況如何，他表示媽媽已經好了很多，並預告張媽媽會現身他的跨年騷。