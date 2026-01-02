張與辰跨年亞博館開唱 Aska張馳豪任嘉賓同向樂壇前輩致敬

《中年好聲音3》亞軍張與辰貴為人氣唱作歌手，他首次在香港亞洲國際博覽館舉辦的《The Novara Ball》跨年演唱會已圓滿結束。張與辰從當晚9點30分持續獻唱至2026年零時25分，以近三小時的全情演出陪伴現場觀眾倒數跨年，用實力兌現了給粉絲年度驚喜的承諾。此次《The Novara Ball》演唱會，更是他一年內第二次個人演唱會。

演出以「大宇宙」為主題，開場舞台燈光融合神秘幽暗氣氛，隨著演唱會主題曲《NOVARA》音樂響起，全場氣氛澎湃，與辰在台中出場揭開序幕。在演唱會中，與辰拿出給自己的一封信，讀出的時候更哽咽落淚；這封鼓勵自己的信提到他曾經歷低谷、重拾光芒的音樂人生路，21年來的夢想，竟可在2025這一年內全部實現。張與辰感謝一路以來幫助他的合作伙伴、公司團隊、以及一班不離不棄的辰粉。張與辰更許下承諾，在未來日子會繼續努力，創作更多歌曲回饋歌迷，延續音樂路上的無限可能。

演唱會邀來Aska張馳豪擔任表演嘉賓，為觀眾帶來驚喜加碼的舞台。兩人同台演繹了英文歌《Uptown Funk》，默契的和聲搭配與充滿活力的舞台互動瞬間點燃全場氣氛。Aska之後更跳唱自己作品《Dirty Rhythm》，精彩舞步另台下歡呼聲此起彼落。同時致敬偶像環節，Aska與辰分別演繹李玟、梅姐、哥哥及四大天王的歌曲向樂壇前輩致敬。

樂小姐畀足面捧場

台下的親友與好友團同樣亮眼，與辰的母親、家人、《中年好聲音3》戰友李金凱、曹越、陸東成及圈中好友陳松伶、陳友，還有樂易玲也專程到場力撐。臨近踏入2026年，演唱會進入最高潮的跨年環節，與辰帶領全場觀眾及台下嘉賓一同倒數，之後帶來近20分鐘的勁歌熱舞串燒，徹底點燃現場氛圍。《My Buddy》、《獨家試唱》、《大日子》等多首動感金曲接連唱爆舞台，台下觀眾紛紛起身跟隨節奏揮舞螢光棒，全場化身一片星光海洋。熱舞結束後，舞台上大玩煙火效果，演唱會亦圓滿結束。