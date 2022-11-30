張達明感激發哥重塑健康步伐 驚嘆鮑起靜：跑得快我好多

張達明於2011年不幸確診鼻咽癌，經歷長達7年的抗病之路後成功戰勝病魔，但仍有不少「手尾」需要跟進，幸好在復康路上遇到患難見真情的知心友，張達明點名感激周潤發與鮑起靜，令他「跑」出不一樣的人生節奏，「最初係發哥帶我去跑步，佢好鼓勵我做多啲運動。至於鮑姐仲叻，年紀雖然大過我，但跑得比我快好多，速度同距離都勁好多。」達明自始養成運動的習慣，即使在疫情期間，仍風雨不改。

堅持運動 風雨不改

精神飽滿的張達明獲保健產品邀請擔任代言人，達明在拍攝廣告期間憶述對抗頑症的經歷，他坦言完成治療後引起好多後遺症，例如整個消瘦不少、聽力變差、手腳感麻痺感等，他分享「復康四招」，除了服用適合的保健產品，還有調節飲食作息規律，無論食量和酒量方面都都要加以節制，「依家飲食清淡，唔會食咁多冷飯菜汁，以前我有咁多就食咁多，飲酒又飲好多，依家唔會咁做喇！」經歷人生巨變，達明「戒甩」酒肉朋友，留下來的就是患難見真情的知心友，包括發哥和鮑姐，讓他建立每天做運動的習慣，即使近年受疫情影響，仍然風雨不改清晨起床練跑：「以前會5點起身一大班人去好遠嘅地方跑，但疫情後難啲跟大隊跑，所以我會唔使咁早起身，6點左右揀啲近嘅地方跑，一直都有堅持，見到自己有少少運動成果，有另一番嘅成就感。」