彭美施新作《武俠》 一晚四齣折子戲觀眾激賞 公演到年廿八

資深傳媒人及粵劇班主彭美施，投資逾200萬港元，動用超過150台前幕後精英的新《武俠》粵劇專場，於前晚首演，並於西九文化區戲曲中心大劇院公演至27日(年廿八)。

《武俠》是施姐第九齣擔任出品人暨總策劃的作品，首場演出已打響口碑，整晚3小時的緊湊演出，四齣折子戲的武打場面令戲迷叫好，觀眾更感受到劇裡既有武打也有故事情節，讓折子戲充滿戲味。

施姐在首場謝幕時感謝觀眾支持粵劇，並表示：「會努力改善不足之處，期待餘下的3場演出能做得更好。」她首次與李龍合作，對他的專業態度深感敬佩，並感謝所有演員過去幾個月的努力，強調排練接近20次才有今日的成績。

施姐還多謝武術總監韓燕明師傅，為新《武俠》搞盡腦汁設計動作，唯今天韓師傅身體有些少不適提早離劇院，同時亦向撃樂領導高潤權師傅及音樂領導彭錦信師傅。