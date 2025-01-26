彭美施新作《武俠》 一晚四齣折子戲觀眾激賞 公演到年廿八
資深傳媒人及粵劇班主彭美施，投資逾200萬港元，動用超過150台前幕後精英的新《武俠》粵劇專場，於前晚首演，並於西九文化區戲曲中心大劇院公演至27日(年廿八)。
《武俠》是施姐第九齣擔任出品人暨總策劃的作品，首場演出已打響口碑，整晚3小時的緊湊演出，四齣折子戲的武打場面令戲迷叫好，觀眾更感受到劇裡既有武打也有故事情節，讓折子戲充滿戲味。
施姐在首場謝幕時感謝觀眾支持粵劇，並表示：「會努力改善不足之處，期待餘下的3場演出能做得更好。」她首次與李龍合作，對他的專業態度深感敬佩，並感謝所有演員過去幾個月的努力，強調排練接近20次才有今日的成績。
施姐還多謝武術總監韓燕明師傅，為新《武俠》搞盡腦汁設計動作，唯今天韓師傅身體有些少不適提早離劇院，同時亦向撃樂領導高潤權師傅及音樂領導彭錦信師傅。
李龍：首度合作感受團隊專業
李龍與文武生梁兆明、宋洪波及廖國森合演壓軸折子戲《陸遜勇闖八陣圖》，精湛的表演令觀眾興奮。李龍表示，「這次與施姐班底合作讓我感受到團隊的專業，我將視這團隊為一個大家庭。」他又提到，由於武打動作多，需要時間和魄力，這對他來說是一個新挑戰。
梁兆明決戰王志良 兩派戲迷肉緊
梁兆明與王志良合作的《展昭決戰白玉堂》，一出場即引發兩派戲迷的激烈反應。王志良則表示，「能演出高難度的角色感到非常開心，希望能繼續做得更好。」
梁非同抱恙仍展現英姿
被喻為粵劇版《東方三俠》的《劍膽紅袖除奸宦》，花旦梁非同偕梁燕飛與曉瑜，大展刀馬旦功架，3位刀馬旦打頭陣出場耍出兵器，亦讓觀眾嘩嘩聲，尤其戲服令觀眾眼前一亮，有別一般武俠劇裝束，同時表達手法加入電影感，突顯三位不同性格。
梁非同雖然近日身體抱恙，但她的表現仍未受影響，令觀眾看得過癮。梁燕飛表示，「與兩位好姊妹合作的過程十分愉快。」
陳紀婷、符樹旺、莫華敏的出色演出
《虎豹智擒一丈青》由陳紀婷演扈三娘、符樹旺演王英及莫華敏演林沖，這次的武打場面更緊湊精彩，贏得觀眾的掌聲與歡呼。陳妃婷表示，施姐的反傳統和創意無限，讓她十分驚喜。這場新《武俠》專場的成功，展現了粵劇在現代舞台上的新生機與活力，期待接下來的場次演出更加精彩。