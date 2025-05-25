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娛樂
2025-05-25 17:15:00

影后妮坦莉寶雯上美食網台 自爆瘋狂愛上《黑白大廚》期待韓國之行(有片)

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妮坦莉寶雯自言近日瘋狂愛上《黑白大廚》這節目。

妮坦莉寶雯自言近日瘋狂愛上《黑白大廚》這節目。

荷李活影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman)最近接受網台Dish Podcast接受主持Nick 和Angela訪問，分享她對烹飪比賽節目的熱愛，特別是最近瘋狂愛上Netflix的《黑白大廚》。她表示：「我真的很喜歡烹飪比賽節目，這個節目非常有趣。」

當主持人提到即將前往韓國時，妮坦莉寶雯興奮地回應：「我也想去！」這種對韓國文化的期待，讓聽眾感受到她對美食的熱情。談到《黑白大廚》時，她介紹道：「這是一個競技生存綜藝節目，100名廚師在激烈的烹飪比賽中，展開晉級戰。」另一位主持人補充道：「節目裡出現了米芝蓮星級餐廳，還有一位70多歲的老太太，她的菜品驚豔無比，展現弱勢群體的反抗精神。」她聽後表示：「真的很有趣。」

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妮坦莉寶雯一邊享受美食，一邊接受訪問。 妮坦莉寶雯向兩位主持大力推介節目《黑白大廚》。 當主持談到即將到韓國，妮坦莉寶雯表示也上赴當地旅遊享受美食。

對於未看過《黑白大廚》的主持人來說，妮坦莉寶雯這樣的介紹，讓他們迫不及待想要一睹為快。「哦，天呀，非常想收看！」他們的反應也顯示這個節目的吸引力。Netflix的《黑白大廚》是套競爭激烈的烹飪節目，第一季於去年9月播出，迅速贏得觀眾喜愛。第二季的拍攝已於三月底開始，白種元和安成宰將繼續擔任評審。

妮坦莉寶雯因電影《黑天鵝》獲得奧斯卡最佳女主角獎，去年她還出演了電影《五月十二月》。她的多才多藝與對烹飪的熱愛，讓人更加期待她在未來的作品中，帶來的精彩表現。

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