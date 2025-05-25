影后妮坦莉寶雯上美食網台 自爆瘋狂愛上《黑白大廚》期待韓國之行(有片)

荷李活影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman)最近接受網台Dish Podcast接受主持Nick 和Angela訪問，分享她對烹飪比賽節目的熱愛，特別是最近瘋狂愛上Netflix的《黑白大廚》。她表示：「我真的很喜歡烹飪比賽節目，這個節目非常有趣。」

當主持人提到即將前往韓國時，妮坦莉寶雯興奮地回應：「我也想去！」這種對韓國文化的期待，讓聽眾感受到她對美食的熱情。談到《黑白大廚》時，她介紹道：「這是一個競技生存綜藝節目，100名廚師在激烈的烹飪比賽中，展開晉級戰。」另一位主持人補充道：「節目裡出現了米芝蓮星級餐廳，還有一位70多歲的老太太，她的菜品驚豔無比，展現弱勢群體的反抗精神。」她聽後表示：「真的很有趣。」