影視博覽2023｜李帝勳想來港定居 恨拍《模範的士》第3季盼到港九取景

一連四日的「香港國際影視展2023」(FILMART)假灣仔會議展覽中心舉行，韓星李帝勳亦來港出席活動，應Viu邀請現身宣傳熱播劇《模範的士2》，期間更自爆十分喜歡香港，愛吃多士、飲奶茶，不排除日後在港定居！ 抵港即去 茶餐廳 李帝勳憑Viu Original原創韓劇《模範的士》系列再創事業高峰，他今日出席「香港國際影視展」宣傳《模範的士2》，因疫情暌違香港多年，李帝勳再度訪港心情興奮，他自爆鍾情香港多年：「我的粉絲應該知道我很喜歡香港，以前一年會來兩、三次；今次到埗後馬上到茶餐廳吃多士、喝奶茶，我很喜歡香港的食物！前兩天落機也看見很多香港粉絲，真的很高興可以見到大家。」李帝勳在劇中飾演的士司機金道奇，他透露曾經在香港搭的士，但是今次訪港卻有新發現：「我之前有搭過，但是時隔三年再次來港，我發現街上有很多大型的士，希望今天有機會乘搭一下。」他又坦言十分希望在香港重演劇中場景：「這幾天去了灣仔，非常喜歡香港的街道，未來有機會在這裏拍攝、甚至生活就好了！」

想揸紅色的士游車河 提到《模範的士2》遠赴越南拍攝外景，李帝勳在劇中駕駛的士的版圖由韓國擴展至越南，他在台上搞笑表示，希望以金道奇的身份開着紅色的士到香港街道游走，當被問到如果有機會開拍第3季時，最想拍攝甚麼場景，李帝勳隨即分享腦海中的劇本，表示要從港島乘坐天星小輪到尖沙咀，期間發現壞人，在尖沙咀上演追逐場面，更說：「我想多加一個搭電車的場景，然後走到上層尋找壞人！」