影視博覽2024｜《守闕者》古天樂與彭于晏難分敵友 《我談的那場戀愛》吳君如陷張天賦浪漫騙案

香港國際影視展2024今天（11/3）正式揭幕，天下一電影披露未來推出的電影片單，當中包括何妙祺編劇及執導，吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》；唐唯瀚編劇及執導，古天樂和彭于晏主演的《守闕者》；黃修平監製、編劇及執導，游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》；梁國輝執導，賀鑫及鐘湦靈秀編劇，林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演，羅浩銘首度兼任原創故事、策劃、動作指導及演出的《觸電》；以及鄭保瑞監製，李子俊和周汶儒執導，古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》。

林峯特別演出 古天樂和彭于晏繼《危城》後相隔8年，唐唯瀚執導的《守闕者》再度合作，講述悍探車正光(古天樂飾演)一直漠視制度遊走黑白界線，亦正亦邪；及後科技組刑警郭尚研(彭于晏飾演)獲上級委派協助他，以新研發跟縱系統，攜手追緝跨境犯罪活動。當以為行動結束之際，郭尚研卻發現案中有案，行動背後竟掩藏車正光之秘密，而他本人亦成為被利用的棋子，陷入公義與真相的抗衡之中。戲中特別演出的林峯更以全新造型登場。

張天賦演網騙有說服力 吳君如和張天賦主演的《我談的那場戀愛》是第六屆首部劇情電影計劃的專業組得獎作品並將於第48屆香港國際電影節舉行世界首映，講述年輕騙子李偉祖(張天賦演)，偽裝成中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件向城中知名婦科醫生余笑琴(吳君如演)出手的故事。預告片段中，重拾戀愛滋味的懷春熟女吳君如不斷嘴角上揚甜笑，如少女般雀躍，非常惹笑；而概念海報中，吳君如閉目倚靠在張天賦肩膊上，兩人坐在無人夜深的日本電車車廂，唯美浪漫。吳君如透露是她親自向監製推薦張天賦演出：「之前去紅館睇佢演唱會，真係聽到我如痴如醉，佢係有種攝人嘅舞台魅力，加上又靚仔，演網編集團去𠱁女仔實好有說服力，唔好話我話，男女老幼都『沉晒船』呀！」

鍾雪瑩游學修學手演演聾人 游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》為天下一電影與利希慎基金出品，以聾人青年生活為題材，講述三位主角子信(游學修飾)、素恩(鍾雪瑩飾）和Alan(吳祉昊飾)，如何無懼客觀限制，用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。鍾雪瑩認為是難得經歷：「聾人群體有獨特的文化與交流方式，很高興能夠與他們相處交流從而了解他們的語言，了解當中獲得的快樂與面對的困難。這次除了學習手語，還有參考使用人工耳蝸及進行言語治療訓練學生的日常生活，在大半年間獲得他們很多幫助，塑造素恩這個角色。」

林敏驄孖柯煒林玩電競 林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》，講述車仔(林敏驄飾)、邦少(柯煒林飾)、霏霏(陳穎欣飾)等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。羅浩銘在戲中身兼多職，不但需要粉墨登場，更是原創故事、策劃及動作指導：「好感恩，第一次做咁多崗位，真係學到好多嘢，以前自己俾人cast，今次到我去選角，同製片一齊搵景。今次套戲係講打機，最大挑戰係點樣令打機同唔打機嘅觀眾都享受到套戲嘅打鬥場面，所以我同團隊開會排練差唔多兩個月。」