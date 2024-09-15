徐少強離世｜情史多籮籮 與雪梨育有一子一女多年未曾獲名份

憑《天蠶變》的「雲飛揚」走紅的徐少強於本月一日因食道癌在北京離世，享年73歲。他與雪梨的女兒徐頴堃在社交平台憑歌寄意，表達對父親的思念，她回覆傳媒稱「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事。」 徐少強的感情史相當豐富，首任妻子為張小鳳，二人於1975年11月結婚，翌年12月開始分居生活。據知，二人婚後發現性格不合，由於當時需要分居3年才可協議離婚，但因為張小鳳已另覓伴侶，於是二人在1979年6月公開宣布離婚。

雪梨當第三者 其後徐少強與圈外人何淑寬於1980年結婚，二人育有一子徐亦東，他們表現恩愛，徐少強於81年在台灣拍攝時，專登回港跟何淑寬慶祝。奈何徐少強於82年與雪梨相戀，雪梨於同年5月更公開表示非徐少強不嫁，就算當時被人指責她是第三者，雪梨仍然「愈難愈愛」，先後為對方誕下一子徐偉棟及一女徐頴堃。由於徐少強仍未與何淑寬離婚，所以雪梨一直與對方地下情。

與對方無名無份近7年 及至1986年，徐少強與何淑寬離婚。徐少強與雪梨原本打算登記結婚，卻因男方表示「忘記」帶離婚證明書令婚事泡湯，87年女兒徐頴堃出世，但雪梨一直無名無份，雙方於1988年宣告分手。徐少強於2005年再娶一名較自己年輕三十年的中國舞蹈員，二人育有一對子女。 雪梨 15歲戀 徐少強 雪梨於2020年曾經上HOY TV節目《開工大吉77》接受好友苑覆丹訪問，談及她與徐少強相愛經過。當年只得15歲的雪梨因為參與徐少強投資的電影而認識對方，「一開始嗰陣大家都只係係片場見到就咁打個招呼，直到去泰國拍外景時，佢帶我去咗個大型宴會，當眾錫我一啖，我就深深愛上咗佢。」由於雪梨當上第三者，其姊米雪非常反對，更專程飛到泰國要求雪梨離開徐少強，但當時她未有理會，就算賠上事業，也從不後悔。

雪梨從不後悔愛徐少強 雖然雪梨最黃金的人生被徐少強糟蹋，但她多年來未曾說過對方壞話，原因是徐母希望雪梨可以「口」下留情。對於她當年的決擇，雪梨表示沒有後悔︰「我係睇錯咗，但都冇辦法，唔通挖自己對眼出嚟咩，我已經delete咗呢個人。」而她亦未有因為跟徐少強分手而著一對子女跟徐少強交惡，因此一對子女跟徐少強的關係不俗。