徐若瑄離婚｜李雲峰花一年時間撲水還巨債

徐若瑄與新加坡富商李雲峰結婚9年,今日(10日)台灣傳媒報道指二人於上月已簽紙離婚,她與李雲峰於傍晚一齊出聲明證離婚一事。日前徐若瑄在社交平台發文表示「I’m not Happy now, How about You?(我現在不快樂,你呢?)」令人不禁聯想與婚變有關。