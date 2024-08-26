微涼之夏｜葛民輝壓軸與林海峰合體 林家謙呂爵安重演《92黑玫瑰對黑玫瑰》經典

由林海峰、林家棟與林家謙和呂爵安(Edan)聲演的商台65周年廣播劇《微涼之夏》，本周結局篇有葛民輝壓軸登場，林海峰再度「軟硬」合體。葛民輝相隔多年再次參演廣播劇，勾起當年錄音的難忘回憶：「今次回到錄音室，令我更加懷念未有數碼電腦化、仍然係膠帶錄製廣播劇嘅『古時代』。想起當年所有同場演出嘅演員，會一齊擠進錄音室嘅誇張日子，根本同拍攝電影差不多，非常熱鬧。」
葛民輝聲演李小龍迷
葛民輝聲演70歲獨居老人陳伯，在宣子晴(林海峰飾)主持的Phone-in 節目《路過的風》，細訴一段雙截棍的故事。陳伯少年時是超級李小龍迷，醉心武術，除了遇上一位賞識自己的師父，同時遇上投契的青梅竹馬師妹。面臨舊區重建，陳伯執拾舊物時，找回師妹當年送贈的雙截棍，更發現一段已經無可挽回的感情，亦勾起同是李小龍迷宣子晴一段與楊雲峯有關的回憶。其後，宣子晴與楊雲峯在教堂重遇，會否解開這段近60年的轇轕糾結？
周殷廷首度聲演廣播劇
此外兩位男主角「楊雲峯」及「宣子晴」，更會驚喜聲演《92黑玫瑰對黑玫瑰》其中一段經典場面，由林家棟及呂爵安飾演黃韻詩，林海峰及林家謙飾演馮寶寶，四人的戲中戲火花令人期待。本周亦邀得與陳輝虹及周殷廷分別聲演電台高層及醫生， 首度聲演廣播劇的周殷廷指：「廣播劇同拍MV 及唱歌好唔同，因為錄廣播劇好似演戲，但又無攝錄機影住自己，需要用聲音把感情演繹出來。這個感覺係好特別，細個時成日都會聽收音機，唔會估到自己都有機會錄廣播劇。」