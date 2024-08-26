微涼之夏｜葛民輝壓軸與林海峰合體 林家謙呂爵安重演《92黑玫瑰對黑玫瑰》經典

由林海峰、林家棟與林家謙和呂爵安(Edan)聲演的商台65周年廣播劇《微涼之夏》，本周結局篇有葛民輝壓軸登場，林海峰再度「軟硬」合體。葛民輝相隔多年再次參演廣播劇，勾起當年錄音的難忘回憶：「今次回到錄音室，令我更加懷念未有數碼電腦化、仍然係膠帶錄製廣播劇嘅『古時代』。想起當年所有同場演出嘅演員，會一齊擠進錄音室嘅誇張日子，根本同拍攝電影差不多，非常熱鬧。」

葛民輝聲演李小龍迷 葛民輝聲演70歲獨居老人陳伯，在宣子晴(林海峰飾)主持的Phone-in 節目《路過的風》，細訴一段雙截棍的故事。陳伯少年時是超級李小龍迷，醉心武術，除了遇上一位賞識自己的師父，同時遇上投契的青梅竹馬師妹。面臨舊區重建，陳伯執拾舊物時，找回師妹當年送贈的雙截棍，更發現一段已經無可挽回的感情，亦勾起同是李小龍迷宣子晴一段與楊雲峯有關的回憶。其後，宣子晴與楊雲峯在教堂重遇，會否解開這段近60年的轇轕糾結？