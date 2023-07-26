微辣阿晶發千字文「遺書」狂啪安眠藥 澳門有女子自殺惹網民擔心

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)於21年初跟加蔥分手，之後9月離職，但雙方當時是不歡而散。阿晶更與「微辣」創辦人及CEO六毫子在網上掀起罵戰，而她亦曾自爆被加蔥強迫墮胎，加蔥之後出來否認，並稱不要BB是共同決定。
正當以為這些恩怨已經過去時，阿晶日前在社交平台連瓖出PO表示自己飽受抑鬱4年，吃了兩排安眠藥並留下疑似自殺的字句︰「我要走了，帶著決心。彩虹橋上見。」、「不要打給我，藥已下肚，願我不再受抑鬱的折磨」而她在文中亦提及到「那天po過哭瞼的人我一一跑去道歉」明顯是指當年阿晶離職時，曾指六豪子喊住留自己，之後微辣多位成員都有貼上喊相，集體嘲諷阿晶。
阿晶疑似遺書曝光
雖然阿晶事後以「你好，現在沒事。」回覆傳媒，但有網民仍擔憂阿晶出事。阿晶今早則上載一張穿婚紗的背影相寫道：「看到這個文章的你們，我這次真的在彩虹橋了，是預訂時間發文的。」此外，文中又向家人道歉，並剖白自己飽受抑鬱折磨，並澄清從來沒有搶過任何人job。
阿晶的帖文又提到「我不辦靈堂，也不想大家瞻仰遺體，我不想看見大家哭呢。把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」令不少人擔心她的情況，惟帖文不久又消失，有網民指IG會把疑似自殺宣言的帖文自動刪去。由於澳門傳媒報道指今日下午4時40分，有一名年約29歲的女子在睡房內以鐵罐燒炭自殺，房內發現留有遺書，網民擔憂報道中的女子是阿晶，紛紛到其IG留言希望對方可以報一報平安。