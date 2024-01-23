怒火漫延｜容祖兒突擊探班喜見偶像劉德華 恨拍動作戲獲謝霆鋒請食飯盒

英皇電影《怒火漫延》由郭子健執導、劉德華監製及主演，謝霆鋒兼任動作導演及擔任主角，演出陣容還有此沙、陳家樂、呂良偉、陳國邦、黃德斌、沈震軒、謝苗、何珮瑜、楊天宇、胡子彤等，許冠文特別演出，該片自開鏡後一直密鑼緊鼓進行拍攝，樂壇天后容祖兒日前就突擊探班，由英皇集團老闆楊受成陪同下現身片場，祖兒遇見偶像劉德華與師兄謝霆鋒喜上眉梢，更表示有意挑戰動作戲！

一直對電影抱有熱情的容祖兒，日前在楊受成的陪同下，專程到郭子健執導的《怒火漫延》劇組探班，現場直擊拍攝情況，令她大開眼界。師兄謝霆鋒笑說要邀她一起品嚐劇組飯盒，再親身體驗一下電影拍攝的滋味！置身拍攝現場，祖兒像小影迷般觀賞了其中一場高難度的動作鏡頭，邊看邊不禁的連聲 「嘩！」起來，坐在身旁的楊老闆見她看得入神，悄悄的向她透露，更精彩的一幕是劉德華與謝霆鋒對打重頭戲將在稍後拍攝，祖兒聽罷即追問何時開工？想要再來探班，祖兒笑道：「老闆說我很久沒有見過霆鋒，我也不知道原來可以來現場，因為我怕會影響到別人拍攝。」難得看到一場精彩動作戲，問祖兒會心癢癢也來拍齣動作片？她馬上回答：「好喎！」但身邊的楊受成即開玩笑地潑冷水說：「唔好搞喇啩！」場面搞笑。不過祖兒稱有機會的話，也樂意為電影唱主題曲。