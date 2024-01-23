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娛樂
2024-01-23 15:53:40

怒火漫延｜容祖兒突擊探班喜見偶像劉德華 恨拍動作戲獲謝霆鋒請食飯盒

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容祖兒在楊受成的陪同下，專程到《怒火漫延》拍攝現場探班。

容祖兒在楊受成的陪同下，專程到《怒火漫延》拍攝現場探班。

英皇電影《怒火漫延》由郭子健執導、劉德華監製及主演，謝霆鋒兼任動作導演及擔任主角，演出陣容還有此沙、陳家樂、呂良偉、陳國邦、黃德斌、沈震軒、謝苗、何珮瑜、楊天宇、胡子彤等，許冠文特別演出，該片自開鏡後一直密鑼緊鼓進行拍攝，樂壇天后容祖兒日前就突擊探班，由英皇集團老闆楊受成陪同下現身片場，祖兒遇見偶像劉德華與師兄謝霆鋒喜上眉梢，更表示有意挑戰動作戲！

一直對電影抱有熱情的容祖兒，日前在楊受成的陪同下，專程到郭子健執導的《怒火漫延》劇組探班，現場直擊拍攝情況，令她大開眼界。師兄謝霆鋒笑說要邀她一起品嚐劇組飯盒，再親身體驗一下電影拍攝的滋味！置身拍攝現場，祖兒像小影迷般觀賞了其中一場高難度的動作鏡頭，邊看邊不禁的連聲 「嘩！」起來，坐在身旁的楊老闆見她看得入神，悄悄的向她透露，更精彩的一幕是劉德華與謝霆鋒對打重頭戲將在稍後拍攝，祖兒聽罷即追問何時開工？想要再來探班，祖兒笑道：「老闆說我很久沒有見過霆鋒，我也不知道原來可以來現場，因為我怕會影響到別人拍攝。」難得看到一場精彩動作戲，問祖兒會心癢癢也來拍齣動作片？她馬上回答：「好喎！」但身邊的楊受成即開玩笑地潑冷水說：「唔好搞喇啩！」場面搞笑。不過祖兒稱有機會的話，也樂意為電影唱主題曲。

容祖兒喜見偶像劉德華。 容祖兒與久違了的師兄謝霆鋒在片場見面。

說時遲、那時快，與師妹久違了的霆鋒立即出現眼前，祖兒興奮得擺動纖腰、風騷的迎接師兄，還來個開心擁抱，之後把握機會聊天，霆鋒又向她展示有關拍攝的花絮相片；隨後劉德華到場準備埋位，祖兒即如粉絲般向偶像打招呼，閒聊幾句之後便不敢打擾拍攝工作。看着現場的拍攝環境，祖兒嘆為觀止的說：「之前也有來過這個廠房拍廣告，但這次才真真正正看到原來廠房那麼大，還可以搭出這個宏偉的場景來！」大概逗留一個小時之後，劇組準備午膳，祖兒便跟大家道別，臨走前，霆鋒還叫她一起開飯，體驗一下劇組生活，不過祖兒望完一堆飯盒就離開現場；雖然短短一個多小時，但已足夠祖兒感受到香港電影台前幕後的團結力量，希望盡快再來探班。

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祖兒自言心癢癢拍動作片，卻被楊受成潑冷水。 霆鋒叫祖兒一起開飯，體驗一下劇組生活。
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