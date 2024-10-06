怪物：梅內德斯弒親兄弟檔｜熱話引發案件下月開庭再審 Kim Kardashian跳出來聲援兩兄弟

Netflix推出真人真事改編犯罪劇集《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》(Monster：The Lyle and Erik Menendez Story)，全九集自上月推出後引起熱話，美國時間今日（10月3日）下午，洛城地區檢察官George Gascon宣布會再度審查該案件的新證據，案件會在今年11月29日再次開庭審理。

檢方指的新證據，可能包括Lyle和Erik父親在去年推出的新紀錄片中，被指控擔任唱片公司高層期間，曾下藥性侵旗下男孩團Menudo當時年僅13歲的成員。

真人騷名媛Kim Kardashian也跳出來聲援兩兄弟，她曾親自去探監，並寫信到NBC News，表示Lyle和Erik當年在審判中所受的待遇並不公平，Kim Kardashian又指，當時社會對於性侵受害者的資源與支持很有限，認為大眾對於男性也會受性侵犯的意識有所不足，時常被先入為主的偏見與恐同心態蒙蔽。她說兩兄弟的案件如果發生在今日，他們所提出的受虐指控會以不同的方式處理，「誰能誠實否認司法系統會對『梅內德斯姊妹』更寬容呢？」她說：「我與Lyle和Erik接觸過，他們不是怪物，他們是善良、聰明與誠實的人。」