愛我別走｜林海峰自覺已獲男配角獎 笑言「序有應得」下年輪到黃子華

由黃子華及林海峰領銜演出的49場舞台劇《愛我別走》，昨晚(23日)假西九文化區戲曲中心大劇院圓滿落幕。兩位男神與編劇莊梅岩、導演陳曙曦、監製王耀祖、周怡、黃懿雯一同謝幕，獲觀眾掌聲如雷。林海峰高呼：「49場喇，Thank you！」雖然因加場演出無法出席金像獎頒獎典禮，Jan笑言能與子華神合作演舞台劇，感覺如同已獲獎， 黃子華戲言：「有今生冇來世，係得今次機會嗌回水咋！」他在社交平台撰文分享感受，原來他過去做了99場舞台劇，而林海峰也做了約80場，他寫道：「某些晚上會聲沙，力歇，難以為繼。但落幕後才一天，又恍似別人遙遠的故事了。」並祝願台前幕後眾好友，能夠用最愉快的心情，細味衝衝匆匆的每一天。

與子華合作 重要過參加金像獎

林海峰直言一晚演10場戲10個角色，全賴台前幕後工作人員合力完成，他借觀眾聲音向台前幕後一起大喊：「你哋係咪人嚟㗎？！」來答謝團隊的付出，其後亦著大家珍惜最後一次機會大呼四個字，隨即率領全場向子華大喊：「大佬好嘢！」他續指自己不是劇場人，由《短暫的婚姻2022》至今，多謝莊梅岩給予機會，讓他過一段豐盛日子，笑言，「謹代表『彭羚兒童發展基金』多謝你。」

Jan續道：「我覺得好充實，中間參加了香港電影金像獎，得到最佳男配角提名，結果輸咗畀第一屆金像獎男主角兼終身成就獎嘅許冠文先生，我覺得自己係『序有應得』的，但起碼叫做行過吓紅地毯，喺度謹預祝黃子華先生『下年到你喇！』」Jan更提到：「比起參加金像獎，對我嚟講更加重要嘅事情，就係能夠參與今次黃子華舞台劇嘅演出，我覺得我已經得到了最佳男配角嘅名銜，多謝黃子華，多謝黃子華！」 說罷即與子華相擁，答謝對方。