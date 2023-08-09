愛．回家｜「書蟲」林浩文被影到轉行揸的士 曾被乘客投訴兜路

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自劇情講述大小姐（林淑敏飾）及熊心如（蘇韻姿飾）撤資退股「天才聯盟補習社」後，一班補習社員工申瑞素（古佩玲飾）、Candy（葉蒨文飾）、面油（羅永健飾）和書蟲（林浩文飾）紛紛面臨失業。不過，申瑞素、Candy、面油已獲安排其他工作，惟飾演書蟲嘅林浩文曾於6月時表示仍等緊安排，自己藉呢段時間考咗個的士牌，又想上戲劇班進修。去到最近有網民發現林浩文真係轉行揸的士。

被網民發現轉行揸的士 不過，申瑞素、Candy、面油已獲安排其他工作，惟飾演書蟲嘅林浩文曾於6月時表示仍等緊安排，自己藉呢段時間考咗個的士牌，又想上戲劇班進修。去到最近有網民發現林浩文真係轉行揸的士。

每朝5點開工 曾被斥「兜路」 林浩文向媒體承認自己的確有兼職做的士司機，指做男人始終要搵多啲錢，已經做咗差不多一個月，每朝早5點開工至下午5點放工，所以宜家好早瞓，清晨4點天未光就起身去攞車。談到做的士司機趣事，林浩文表示有乘客認得佢，於落車時問佢係咪無做《愛·回家》，更直言如果認得佢的話，希望大家上車就同佢講，更可以一齊討論角色及劇情。不過，都有部分乘客直斥佢兜路，林浩文解釋自己唔熟路，又指有乘客直接斥責：「呢啲司機真係唔得！」