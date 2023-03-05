愛．回家｜袁文傑遇上曹總 劉一飛精神不俗歎咖啡

在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中扮演「曹總」的劉一飛，憑住不純正的廣東話而深受觀眾歡迎。他在首輯《愛．回家》中與黎諾懿有不少互動，一句「阿壯哇」、「禾BB」、「阿壯哇~有梨呢注說話，禾就放鮮啦~」更是經典。不過，曹總最後一次出現在《愛．回家之開心速遞》，已是2021年5月的時候，及後他表示因為身體出了問題，需要休息，因此暫停幕前工作。

曹總面色不錯

今日，「游生」袁文傑分享與曹總及「池富」王俊棠一齊到商場飲咖啡的照片，袁文傑留言︰「曹總，出嚟見下人好喎！」相中見到曹總的精神及面色不錯。不少網民見到曹總出現，紛紛留言表示很想念對方的廣東話，並希望他有空客串《愛．回家》。袁文傑不時發短訊問候曹總，及關心對方的健康，閒時也會相約對方見面。

配激動角色險缺氧

「曹總」劉一飛於北京出世，於1989年以國語配音員身份入無綫工作，其後參與劇集演出。他在無綫節目《今日VIP》受訪時謙稱多謝大家俾面，自言仍有很多需要努力的地方，希望公司給予更多機會讓他發揮。他表示自己的廣東話不好，為了演活曹總一角，常常在化妝間苦練對白，又會向同事請教。他又提到當配音員並不是一件優差，要長期在冷氣房，配音時又不可以亂郁，擔心有雜聲入咪。如配音的角色表現激動時，他便要配合角色的情緒，直言「情緒激動得嚟個人又唔可以郁動，有時會辛苦到缺氧同頭暈。」