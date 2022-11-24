慧妍雅集下廚烹調慈善晚宴賀40周年 陳凱琳孖郭柏妍合力炮製芝士蛋糕

今年是慧妍雅集成立40周年，慧妍與TVB共同製作《慧妍雅集 愛心傳承40年》特輯，回顧慧妍過去的慈善工作，並繼續推行慈善公益定下之目標。節目將於12月10日播出，四十多位歷屆港姐聯同多個受惠機構參與演出。早前多位成員組成慧妍美女廚房，烹調一頓美味慈善晚宴，以感謝善長吳守基先生GBS，MH，JP一直以來對慧妍雅集慈善工作的支持，是次亦捐出十萬元善款予慧妍雅集作慈善用途。

早前一眾慧妍會員為節目拍攝外景，親身到農場收集食材，再變身大廚下廚，參與的有陳凱琳、邵珮詩、黃嘉雯、郭柏妍、關楓馨、梁凱晴、邵初、莊思明、梁麗翹、鄺美璇、戴佳敏、戚黛黛、文健儀等。郭柏妍要到雞隻飼養場採集雞蛋，她笑言:「雖然我不怕雞，不過行入飼養場時都嚇了一跳，感覺很多雞隻同時看着我一樣，而且空氣中有陣陣濃烈異味。拍攝一小時後也覺得自己的忍耐能力很高。」關楓馨則負責採摘西蘭花，但原來她辛苦得來的西蘭花只是用作配菜，她笑謂:「配菜其實也一樣重要，用來襯托出主菜的味道，並提升視覺享受，否則多美味的食物也變得單調。」另外，莊思明要深入泥濘中取蕃薯，梁凱晴、邵初及文健儀則分別採集車厘茄、茄子及生蠔，這次農場初體驗亦令她們感到非常新鮮。