憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍首奪影帝 林峯：公開感謝老闆古天樂

林峯、曾志偉、林明禎、王浩信、李施嬅及關智斌等，昨晚（13日）出席在澳門舉行的《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》，其中，林峯憑電影《九龍城寨之圍城》角色「陳洛軍」奪得「新時代最佳男主角」，首封影帝，可喜可賀！

林峯首次奪影帝獎項，他在致謝詞時表示︰「這是我從影至今電影上第一個獎項，非常感謝我的老闆古天樂，還有經理人，當然還有我們的導演。」其後，心情大靚的林峯更特意在老婆張馨月直播的鏡頭前打招呼。與林峯曾合作《使徒行者》的沈震軒，更在社交平台分享與好兄弟的合照，並表示︰「Good to see you bro 爆seed! 啊！唔係！係陳洛軍先啱。」