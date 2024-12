憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍首奪影帝 林峯：公開感謝老闆古天樂

林峯、曾志偉、林明禎、王浩信、李施嬅及關智斌等,昨晚(13日)出席在澳門舉行的《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》,其中,林峯憑電影《九龍城寨之圍城》角色「陳洛軍」奪得「新時代最佳男主角」,首封影帝,可喜可賀!

林峯首次奪影帝獎項,他在致謝詞時表示︰「這是我從影至今電影上第一個獎項,非常感謝我的老闆古天樂,還有經理人,當然還有我們的導演。」其後,心情大靚的林峯更特意在老婆張馨月直播的鏡頭前打招呼。與林峯曾合作《使徒行者》的沈震軒,更在社交平台分享與好兄弟的合照,並表示︰「Good to see you bro 爆seed! 啊!唔係!係陳洛軍先啱。」