戀愛Staycation｜新女登場有彈有讚 Vicky：唔知點解上鏡會肉酸到咁

ViuTV全新節目《戀愛Staycation》已播出五集，最新一集終於安排第四位女member登場，令觀眾睇得更加花生。《戀愛Staycation》又是仿《雙層公寓》的配對真人騷，參加幾位男女，當中有曾經入行的陳獻略（Henry），他除了曾拍戲及組男團外，最近還推出台語歌《寫這條歌》，不過卻被揭去年跟MIRROR成員陳卓賢（Ian）夾份開健身室卻鬧得不愉快而結束合作。



《戀愛Staycation》參加者還有張俊傑（Stan）、林嘉宏（嘉宏）及21歲拳擊教練區晉傑（傑仔），而女生方面，甄茵（Yan Yan）、鄧亦雯（雀仔）和鄭杞瑤（Kylie）都開始在鏡頭前表露出真性情，第五集安排眾人上瑜伽堂，節目更透露參賽者當中可能至少一位玩家，要大家尋找真愛同時找出「誰是臥底」。同時，尾聲更安排新女張嘉盈（Vicky）加入，首度亮相的Vicky出現即令Stan和嘉宏產生好感，八人齊到農莊玩樂，但三位原有女生就對Vicky充滿敵意。節目播出後，網民對Vicky例牌有彈有讚，大讚她的長腿吸引，亦被批評太包包面，更有人覺得她似吳綺莉、上白石萌音等，而Vicky自己也在IG限時動態貼出合照，並寫「我都唔知點解上鏡會肉酸到咁」。