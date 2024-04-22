成團4年首發正規專輯 aespa下月推雙主打歌

韓國女團aespa今日宣布，她們將下月27日推出成團至今的首張正規專輯《Armageddon》，4位成員們正積極備戰，準備在舞台上帶來一場震撼的音樂盛宴！這是自她們出道以來的重要時刻，歌迷們迫不及待地期待著這個重大里程碑。

aespa首張專輯收錄10首精彩的歌曲，其中包括雙主打歌《Supernova》和《Armageddon》，為了讓樂迷更品味到的aespa音樂魅力，《Supernova》將於下個月的13日率先發布，讓歌迷們提前感受到她們的獨特魅力。而《Armageddon》則將於同月27日正式上架，fans均抱抱著萬分期待的心情，迎接這場音樂派對！