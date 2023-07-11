成龍被外媒指表裡不一 新片演慈父 現實對卓林不聞不問

成龍在電影《龍馬精神》中扮演落魄的龍虎武師，加上片中有不少成龍昔日電影經典場口，猶如他的半自傳。他在戲中與扮演其女兒的劉浩存濃濃的父女情，竟惹來不少觀眾批評，甚至有網民直言成龍在現實中不是一位好父親。
近日Twitter等平台瘋傳《龍馬精神》其中一幕，片中見到劉浩存看到成龍昔日的電影片段及受傷過程不禁落淚，並哽咽問︰「爸爸你痛不痛？你好厲害！」有人留言說︰「Jackie Chan and his daughter crying while watching some of his old movie scenes……」(中文為︰成龍與女兒看昔日電影作時流淚)
對吳卓林不聞不問
然而這段影片加帖文一出，外國網民對此反應兩極，直指片中的人並非成龍的親生女之餘，更批評現實中的他對吳卓林不聞不問。事件在網上引來熱烈討論，連英國媒體《每日郵報》等也有報道。
日前《每日郵報》以「Jackie Chan slammed by fans for 'abandoning' lesbian daughter Etta Ng Chok Lam after viral video emerges(中文意思大約為成龍在影片瘋傳之後 被粉絲炮轟拋棄同性戀女兒吳卓林)」為題。內文更提到成龍的婚外情，以及吳卓林的近況。由於成龍是國際巨星，在外國影迷心中地位崇高，然而今次影片大晒父女情，不少人卻表示對成龍感失望，甚至形容他是一位可怕父親。