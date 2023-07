成龍被外媒指表裡不一 新片演慈父 現實對卓林不聞不問

成龍在電影《龍馬精神》中扮演落魄的龍虎武師,加上片中有不少成龍昔日電影經典場口,猶如他的半自傳。他在戲中與扮演其女兒的劉浩存濃濃的父女情,竟惹來不少觀眾批評,甚至有網民直言成龍在現實中不是一位好父親。

近日Twitter等平台瘋傳《龍馬精神》其中一幕,片中見到劉浩存看到成龍昔日的電影片段及受傷過程不禁落淚,並哽咽問︰「爸爸你痛不痛?你好厲害!」有人留言說︰「Jackie Chan and his daughter crying while watching some of his old movie scenes……」(中文為︰成龍與女兒看昔日電影作時流淚)