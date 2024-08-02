我推的野男LIVE！｜22名參賽猛男晒冷 12號Jason胸前兩點最自豪被嘲似山楂餅

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明主持、一連22集的全新綜藝真人騷直播節目《我推的野男LIVE！》，將由8月12日起、逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus(82台)播出，製作組今日透過官網平台，發放22名參賽者官方資料及宣傳照。 TVB將《我推的野男LIVE！》打造成南韓猛男騷《Wild Wild》及Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》(Physical 100)的香港混合版，節目中的野男們將分階段進行比賽，分別為個人戰及團隊戰，比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者生死。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低。今日觀眾可透過TVB、TVB Plus Facebook及IG專頁，挑選你最心水的野男，為他們作賽前預熱。

1至10號野男入圍名單︰

今日公布各野男官方照，身形與樣貌兼備，有最年長兼貌似《中年好聲音》歌手吳大強的「Muscle吳大強」5號Daniel、有擔任投行經理的「筋肉霆鋒」2號Oswald，投資操肌同樣有心得、最強橫大胸的要算「46吋巨胸林子善」7號Cash，他是眾多參賽者中，胸部最向橫發展一位，而野男11號Ron的胸前紋身及被指似張智霖的外貌，節目為他添上「激凸Chilam」之稱號。最抵死外號自然是「可遇不可求」12號 Jason梁景𡺤，他自言身體最滿意部份是胸前兩點。在早前的面試活動上，Jason的粉紅乳暈已十分搶眼，當時更被主持人之一的火火笑他兩點似足山楂餅！ 同時《我推的野男LIVE！》節目具備三大特色，首先可以欣賞到各野男；令男仕艷羨、女仕尖叫結實的肌肉及強勁的臂彎，直播節目可以睇到各人最真實、直接的表情反應，而參賽者年紀包攬老中青三代；比賽的各個項目亦是別出心裁，既要鬥力、也要鬥體態，還要考驗智力及團體合作，缺一不可。