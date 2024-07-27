ViuTV兩頻道免費直播 劉慕裳任大使 ViuTV將在99台及96台直播巴黎奧運精選現場賽事項目、開幕禮及閉幕禮，另viu.tv 17條數碼頻道提供超過2000小時現場賽事直播和重溫。

ViuTV邀請到去屆東京奧運空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳（Grace）任ViuTV巴黎奧運大使，其餘主持陣容強大，包括Keyman馬啓仁、陳葦如、張嘉殷、丘雨勤等。而專業評述亦有大量前香港運動員，如劉國堅、翁金驊、盧善琳、馬詠茹、陳健樂、陸俊彥、陳耀海、張翠玲、向柏榮、鄭麗莎等。 ViuTV 99台下午3時至晚上9時︰《巴黎奧運火拼時刻》 ViuTV 99台晚上9時至深夜4︰30︰《巴黎奧運爭勝一夜》 ViuTV 96台下午3時至深夜4︰00《巴黎奧運黃金衝擊》 ViuTV 奧運1-17台 巴黎奧運｜張家朗的故事由小學開始 香港劍神偶像不是佐敦而是他？

HOY TV以專業評述超強列陣宣傳 HOY TV每日超過13小時巴黎奧運直播或者轉播，下午3時起打開76台或77台就可以欣賞到香港運動員演出，亦設賽事精華予觀眾重溫。HOY TV的評述「含金量」可能是各台之冠，風之后李麗珊、黃金寶、伍家朗、姚錦成、張志德、姚潔貞、陳佩琦、黃曉盈、蘇慧音等經驗十足。 HOY TV亦有多名百搭靚聲主持，包括李德能、劉健基、徐嘉樂、陳海光、牛下女車神李慧詩、張小倫及朱嘉望，深度十足。 巴黎奧運｜謝影雪／鄧俊文最後一舞 ：要多謝自己和俊文沒有放棄