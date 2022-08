我是現場｜陳柏宇無私教唱功 王嘉儀擺烏龍以為Jason師承側田學唱歌

由陳柏宇(Jason)與王嘉儀(Sophy)昨晚(27日)於九展Star Hall舉行「《我是現場》音樂會005」, 兩人首度合作挑戰難度,大唱別人的歌,擦出意想不到的音樂火花,為樂迷帶來驚喜。兩人亦師亦友,互笠高帽。

大膽賞試 音樂主導

今次Jason與Sophy雖有獻唱新歌如《命盡頭》、《自然變態》等自家作品,但用上過一半時間演唱別人的歌,包括柳應廷的《人類群星閃耀時》、馮允謙的《思念即地獄》、鄭欣宜的《先哭為敬》、Serrini的《Let Us Go Then You And I》,8月中才定的歌單,大部分都重新編曲,籌備過程極短, Jason卻十分享受,「我唱到《人類群星閃耀時》先開始入局冇咁緊張,今次個Show以音樂作主導,呢件事係非常大膽,因為唔係以娛樂出發,我非常支持。」Sophy直言跟Jason合作,令歌曲升華,說:「我自彈自唱自己的作品《深淵》,後段有Jason提升咗成件事,令首歌愈嚟愈澎湃,好正!係Live先可以感受到。」