把悲傷留給電影｜我要做導演！ 勇敢辭職做場記竟變「萬人之下」

我暗地裡想，去海洋公園豈非要花上一整天？但我當然還是要照成龍大哥意思帶他的粉絲去海洋公園。我覺得才第一天開工，心想《師弟出馬》的拍攝期最少要三、四個月，學習的機會還多著……。

「今天，我有一群日本粉絲來看我，我記得你告訴過我你曾在海洋公園工作，你替我帶她們去海洋公園玩吧！」

踏入《師弟出馬》的片場，我滿心歡喜的坐在成龍大哥身旁的另一張導演椅，除了嘉禾的老闆和電影的另一些主角之外，根本沒有人膽敢坐在成龍大哥身旁，但我卻習慣了，然而坐下來不夠五秒，成龍大哥便跟我說：

勇敢辭職追夢

翌日，換了另一雙球鞋的我又一大早準時到達片場，才剛坐在大哥身旁不到五分鐘他便說：

「今天韓國的粉絲也來了，你可否帶她們去幾個大商場購物？然後好好招待她們用膳，還有時間便帶她們去半島酒店喝下午茶。」

就這樣，又過了一天⋯⋯

第三天早上，我戰戰兢兢地步入片場，沒想到成龍又對我說：

「有一輛新的美國跑車叫『野馬』到了，有500匹馬力，你替我去試試車，然後下午代我看一看一所新屋，這是陳自強為我找來的一間海邊的房子，看看採光及窗外的景觀好不好？代我去感受一下……。」

步出片場我知道因為大哥非常信任我，所以才放心讓我替他處理這些私人事。

如是者，整整一個月了，我也沒辦法在片場逗留超過一個小時。想了又想，我也想不到埋怨的理由，因為他聘任我的工作是私人助理，而非副導演，他沒有錯，弄錯的人是我！思前想後，我鼓起勇氣決定辭職！終於等到有個主要演員受傷要停拍一兩天。大哥有一個嗜好，就是特別喜歡速度的感覺，所以他的車大部分都經過改裝。在改裝車發燒友經常出沒的呈祥道，路旁有涼亭，站在亭內可以俯瞰整個中環的夜景，所以這條也被情侶叫它做「情場道」，是出了名的拍拖勝地。當年的成龍也不過是25歲，血氣方剛，而那個亭也經常聚集一群熱愛改裝汽車的年輕人；那一夜，駕著新車的成龍要我陪他去試一下新車的速度，追風的感覺。在等待的過程中，周邊的車上都是一雙一對的男女，我們的車被許多恩恩愛愛談著情的情侶包圍著。

在一個充滿甜蜜氛圍的晚上我鼓起勇氣向大哥說⋯⋯

以下是我們的對話內容：我：「Jackie，我有事想跟你說！」

大哥：「什麼事？」

我：「我想……我想……辭職！」

我終於把想說的話說了，空氣在剎那間好像凝固了，時間也彷佛停頓了數十秒。

大哥：「我待你不好嗎？」

我：「不是。」

大哥：「那你為什麼要辭職？」

只有21歲的我，吞吞吐吐把心底話如實相告。

我：「其實我離開電視台轉到電影圈是希望未來可以學當導演的！」

說罷，不敢面對他的我，只能從後視鏡觀察他的反應，他做了一個極之不屑的表情，雖然現場沒有人說話，但他的口形卻好像在說：

「就憑你？」

然後，一切靜止⋯⋯

那一剎那轉頭看著隔壁車廂內卿卿我我的情侶們，我心裡卻很想哭……我使力抓緊車門扶手，我告訴自己：不……能……哭！

時間又靜止了不知多久……

大哥：「好，告訴我，你認為你如何才能成為一個導演？」

我：「我想從低做起，由場記開始……。」

大哥聽罷，想了一想便說：

「OK，下個月我會投資陳勳奇〔注1〕第一部做男主角的電影，你就去那部戲裡當場記吧！」