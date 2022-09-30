披荊斬棘2｜杜德偉邊跳舞身後連環爆炸 威力強大感到頭暈

杜德偉（Alex）在內地節目《披荊斬棘2》最新一集中進行第三次公演，成員包括有陳小春、仁科以及李承鉉，四人一同表演《私人生活》，歌曲內容講述大部分人心理上都有不同的壓力，處於壓力瀕臨爆發邊緣的狀態，現場舞台的表演更配合上連環爆炸演出。除了連環爆炸外，場景的舞台設計更來自於一部電影，在現場搭出一個實景，令到整個表演相當有感覺之餘亦很有質感，對此Alex表示：「場景相當壯觀，知道過程中安排了爆炸，難免會有所擔心。特別是小春曾在拍戲時有試過一些觸目驚心的場面，作為團長的他最擔心爆炸時飛出來的物件不受控製，不過導演組做了無數次的綵排，確保大家在安全情況下繼續演出。」

Alex續指首次埋位唱歌大家都需要感受一下爆炸的威力，又要在爆炸前方跳舞，最擔心便是甩舞步。提到表演中印象最深刻一幕時，Alex指：「記得當時我在四人之中最左方，先彎腰後落地，再望向右邊三位成員，最右的仁科身後一個大爆炸，濃煙在那邊湧出來，我當時感覺似是失去了時空一樣。這是我在舞台上多年來都未有過的經驗，邊爆炸邊跳舞的確令我眼前一亮，而且爆炸的威力亦不容小覷。開心的是大家都出盡全力投入在舞台之上，賣力地演出已顧不上對爆炸的恐懼。事後才覺得有點頭暈，始終爆炸威力強勁，難免會受到影響。」在《私人生活》中有一段重要的情緒爆發表演，Alex主動向陳小春提出交給李承鉉去處理，事緣李承鉉在節目中提到他一位好朋友不幸離世，令他非常傷心。而Alex得知他沉在悲傷當中，剛好《私人生活》正是講及壓力的抒發，作為大哥哥的Alex誠心向李承鉉提議：「我知道你很難過，旁人的說話亦未必聽得入耳，但你需要一個發洩的渠道去抒壓，所以你應該要嘗試這部分的表演。」最後Alex表示跟李承鉉有種星星相惜的感覺，十分投契，而且很多方面都很相似，特別是在音樂和藝術創作上，所以非常希望能幫助他渡過難關。