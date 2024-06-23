拉闊音樂會2024｜Jeffrey要求型住跳舞 Marf+JACE+Edan意猶未盡(有片)

呂爵安(Edan)與陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf) )於亞博舉行《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》。完騷之後，4人表示今次組合可一不可再，意猶未盡，並稱在計劃內容時，有很多不同想法，但因應場地、時間所限，已經盡力將自己不同的特色在舞台上展示出來。

認真跳舞都好搞笑

Edan孖Jeffrey戴住黑超登場並唱出郭富城的《唱這歌》、古天樂的《今期流行》同黎明的《眼睛想旅行》。Jeffrey表示這三首歌全由他決定，因為想自敬之餘，亦想現場一播放音樂時，可以全場起鬨。Edan稱與Jeffrey都想做一些新嘗試，於是決定跳唱這段串燒歌，而對方想非常有型跳舞，Jeffrey續提議《唱這歌》，但笑謂由他們演繹出來時就變成很搞笑。

Jeffrey稱巴黎回來之後立即投入彩排，在巴黎的時候也有在房間練習。他又指今次演出令自己愛上跳舞，更自覺很有型，而且開心自己記得所有舞步。