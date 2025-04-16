拼命三郎｜譚耀文從影以來花最長時間揣摩角色 林家熙練打拳體力透支暈陀陀

譚耀文、林家熙(Locker)、鄭浩南、應智越(細貓)和姚樂怡等主演的電影《拼命三郎》，將於6月全港戲院上映。男主角譚耀文特地為角色設計細膩小動作，「這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」 首回預告中，有不少打鬥戲，Locker與細貓就為練習打拳而受傷。

最緊要打得有性格

《拼命三郎》是陳大利導演繼《黃金花》後的「明天三部曲」的第二部曲，探討「明天」和父子關係，並描寫兩代和解及新舊交替的香港故事。譚耀文飾演的男主角石三郎由，花了不少心思預備角色：「這個角色的準備過程頗具挑戰，因為三郎內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

動作場面方面，譚耀文認為最重要是展現角色性格：「我對動作場面有一定的要求，三郎是一個曾經有勢力的人，現在的他最重要是和氣，所以不會以暴力解決問題，打鬥時也不會追求致命，而是用輕鬆的方式來教訓對手。我將這種理念傳達給動作導演張文傑(German)，他也非常認同。我們也在某些場景中，加入了這種思維的元素。」