拼命三郎｜譚耀文從影以來花最長時間揣摩角色 林家熙練打拳體力透支暈陀陀

譚耀文、林家熙(Locker)、鄭浩南、應智越(細貓)和姚樂怡等主演的電影《拼命三郎》，將於6月全港戲院上映。男主角譚耀文特地為角色設計細膩小動作，「這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」 首回預告中，有不少打鬥戲，Locker與細貓就為練習打拳而受傷。
最緊要打得有性格
《拼命三郎》是陳大利導演繼《黃金花》後的「明天三部曲」的第二部曲，探討「明天」和父子關係，並描寫兩代和解及新舊交替的香港故事。譚耀文飾演的男主角石三郎由，花了不少心思預備角色：「這個角色的準備過程頗具挑戰，因為三郎內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」
動作場面方面，譚耀文認為最重要是展現角色性格：「我對動作場面有一定的要求，三郎是一個曾經有勢力的人，現在的他最重要是和氣，所以不會以暴力解決問題，打鬥時也不會追求致命，而是用輕鬆的方式來教訓對手。我將這種理念傳達給動作導演張文傑(German)，他也非常認同。我們也在某些場景中，加入了這種思維的元素。」
應智越忍痛負傷拍攝
在電影中，兩位新世代演員Locker與細貓挑戰打鬥場面，更要與現役拳手對打，真實性十足。Locker表示：「在接到劇本後只得兩個星期預備，我馬上找健身教練操練身型並嚴格飲食，拍攝期間經常熬夜，體力透支讓我感到頭暈。在練習時就已經弄傷了手，但為了不拖延進度，要忍痛繼續拍攝。還有一場打鬥戲，再弄傷了頸。對我來說這部戲真的是非常拼命。」而細貓補充說：「能夠與職業拳手過招，我感到相對安心，因為他們知道控制力道。然而與Locker對打時，我們都不熟悉拳擊，反而更容易造成意外受傷，幸好最後都沒有太大意外。」