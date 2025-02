搖滾詩人：未知的傳奇｜曾俊華黃志淙自爆追星經歷 佩服「甜茶」夠膽識

曾俊華看畢電影表示很感動,戲裡扮演卜戴倫的添麥菲查洛美獻唱了30多首半世紀前關於反戰、民權、自由的經典金曲,特別是《Blowin' In The Wind》《The Times They Are a-Changing》這兩首歌,歌詞描述了當時的火紅年代,可是即使過了半個世紀,歌詞仍舊反映現今世代。

黃志淙則表示添麥菲很有膽識,如此年輕也敢於扮演卜戴倫這樣的傳奇人物,並且看得到他為演好角色下的苦功。而且添麥菲能夠吸引年輕人欣賞這部電影,令新一代可以認識到這位民謠之父。