搖滾詩人：未知的傳奇｜曾俊華黃志淙自爆追星經歷 佩服「甜茶」夠膽識

由「甜茶」添麥菲查洛美主演的傳記電影《搖滾詩人：未知的傳奇》獲奧斯卡8項提名，電影早前，於昨晚(13日) 舉行映後分享會，並邀請到卜戴倫的忠實歌迷「薯片叔叔」曾俊華及樂評人黃志淙博士與觀眾交流，並分享絕密的追星經歷。曾俊華指戲中「甜茶」戲唱逾30首半世紀前的卜戴倫名曲，當中關於反戰、民權、自由的經典作品，題材意義深遠，今天仍值得反思。

曾俊華看畢電影表示很感動，戲裡扮演卜戴倫的添麥菲查洛美獻唱了30多首半世紀前關於反戰、民權、自由的經典金曲，特別是《Blowin' In The Wind》《The Times They Are a-Changing》這兩首歌，歌詞描述了當時的火紅年代，可是即使過了半個世紀，歌詞仍舊反映現今世代。 黃志淙則表示添麥菲很有膽識，如此年輕也敢於扮演卜戴倫這樣的傳奇人物，並且看得到他為演好角色下的苦功。而且添麥菲能夠吸引年輕人欣賞這部電影，令新一代可以認識到這位民謠之父。

兩人又分享追星經歷，曾俊華也公開了雖沒有近距離見過偶像卜戴倫，他笑說70年代在美國與太太拍拖時看過戲中提到的民謠天歌后鍾拜雅斯(Joan Baez)的演唱會，獲安排坐在台上欣賞。而黃志淙則展示了於1994年胡士托音樂節 (The Woodstock Festival) 上偶遇卜，並得到他簽名的黑膠碟。同場以觀眾身份出席的許懷欣(Ryan)透露看過14次卜戴倫的演唱會，並曾有幸到後台與卜戴倫見面和近距離欣賞他的結他，大讚「甜茶」演得非常神似他接觸過的卜戴倫。

談到戲中講述了卜戴倫於紐波特民謠音樂節上的突破性電音搖滾表演，曾俊華表示當時在樂迷間引起了激烈爭議，甚至惹來「民謠派」的大規模杯葛。不過他認為這是破格創新的能量，如果沒有這樣的顛覆，就不會促使進步。黃志淙也認同，謂卜的文學及音樂成就很高，是這個世紀音樂元素的啟示。曾又表示民謠本來的聽眾是美國勞動階層，但卜昇華了民謠，令這音樂類型受到更多層面的人喜愛；他的民謠搖滾金曲時至現在仍大受歡迎。