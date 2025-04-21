搗破法蘭克｜談善言負傷拍攝感謝林家熙楊偲泳照顧 袁富華演賺到盡富商入型入格

香港首部眾籌電影《搗破法蘭克》現正上映，談善言、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華及陳獻略（Henry）在導演蔡康凝帶領下，趁復活節落區派氣球，展示法蘭克兔仔親民，實行與眾同樂。首次鬧市派氣球， Locker坦言表示：「最初怕會好熱，好彩大家反應好，10分鐘派晒。」談善言則擔心沒有人拿氣球，但估不到反應熱烈。
Renci敢愛敢恨
提到負腳傷拍攝，談善言表示腳傷現已完全痊愈，拍攝時需要坐輪椅，而Renci會幫忙推輪椅，有時更需要借Locker膊頭借力，被他取笑在鏡頭背後，不是真的如此有型。Renci演一個很利用自己外表去工作的女生，但同時是個很勇敢的人，Renci坦言和角色都是敢愛敢恨，她說：「記得當時試鏡後，導演揀咗我哋去演這些角色，我哋都有討論過，我性格比較零同一百，如果我要理性，我是百分百理性，但當我感性的時候，太喜歡拖泥帶水，我偏向直接一點。其實也是一個缺點，就是太直，不懂得去修飾。」
袁富華戲路廣闊
袁富華演賺到盡的富商，獲網民大讚入型入格，形容他近年戲路廣闊，由富豪、病人、正派或反派角色都能駕馭，展現深厚演技。袁富華說：「無論你喜歡或者唔喜歡，我都係嗰句，我真係好喜歡做演員，所以每一次我都盡我能力做好每一個角色，好享受每一次演出，盡力冇後悔就不枉此生！」