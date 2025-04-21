搗破法蘭克｜談善言負傷拍攝感謝林家熙楊偲泳照顧 袁富華演賺到盡富商入型入格

Renci敢愛敢恨

提到負腳傷拍攝，談善言表示腳傷現已完全痊愈，拍攝時需要坐輪椅，而Renci會幫忙推輪椅，有時更需要借Locker膊頭借力，被他取笑在鏡頭背後，不是真的如此有型。Renci演一個很利用自己外表去工作的女生，但同時是個很勇敢的人，Renci坦言和角色都是敢愛敢恨，她說：「記得當時試鏡後，導演揀咗我哋去演這些角色，我哋都有討論過，我性格比較零同一百，如果我要理性，我是百分百理性，但當我感性的時候，太喜歡拖泥帶水，我偏向直接一點。其實也是一個缺點，就是太直，不懂得去修飾。」