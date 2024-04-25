文詠珊Janice Man流利英文洗脫「JM Tone」獲網民讚港風美女

文詠珊Janice Man與富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然JM婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。文詠珊去年更因內地懸疑電影《消失的她》成為「億萬票房女星」，演技受到肯定。Janice Man除透過演技撇甩當年「𡃁模」形象，近年亦被讚其JM Tone英語大有進步；最近Janice Man現身上海出席品牌活動，更被野生捕獲與外國高層用流利英語傾談。

Janice Man Deep V金色露背晚裝

Janice Man以Deep V金色閃閃露背晚裝出席品牌活動，超貼身剪裁除咗將纖腰完美呈現，身體曲線更突出，加上大波浪曲髮造型，性感又有女人味。Janice Man於社交平台分享活動照，唔少網民都留言大讚靚女兼身材好：「怪你過度美麗，讓我過度著迷」、「文詠珊！！好美！」、「港風美女，身材也好好啊」、「美哭了我，姐姐，你這背影」等等。

另外，有網民PO出Janice Man出席活動嘅生圖，無濾鏡及零修圖情況下，乍看Janice Man樣貌都無走樣，五官依然精緻，下顎線線條明顯，舉手投足都散發魅力。