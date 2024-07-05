文頌男遭捐款者指責「無嘢做」　無奈回應：半癱等緊死啊

前J2節目《不正常愛情研究所》主持之一嘅文頌男（Koba），去年年底自揭喺椎間近盤骨附近位置確診惡性尤文氏肉瘤，需全面停工休息及接受治療，當時佢喺社交網站出PO公開戶口QR Code希望大家可以捐款籌集醫藥費，而佢亦有感謝大家嘅誠意，會將捐款用喺治療及生活上。不過近日Koba喺IG大玩「你問我答」時，竟然被捐款者辱罵。
腫瘤擴散導致劇痛
喺較早前，樂觀抗病嘅Koba指經歷五次化療後，醫生宣佈治療無效，腫瘤唔單止冇縮小，反而仲變大咗，令佢大受打擊。之後，佢喺醫生建議情況下完成28次電療，雖然佢指痛楚的確係有減輕，不過早前佢因全身乏力及痛楚再度入院。
近日佢因腫瘤擴散導致劇痛，下半身更加失去知覺。Koba喺留院期間喺IG大玩「你問我答」，點知被其中一名捐款者辱罵：「早知吾比（唔畀）你、大拿拿4,000元，你日日都無野（嘢）做吧，你睡在家幹嗎？等死呀！」
見留言「覺得好無力」
Koba亦有截圖，並喺IG Story出PO反駁：「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓，咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都希望大家隨心。想捐就捐，唔會強求、強逼，咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」
有網民見到呢位捐款者嘅辱罵，戥Koba心痛，留言話：「呢啲人講嘢大過份，唔相信係出於一個人口中，根本就唔係人講嘅說話，你根本唔需要將佢講嘅嘢記喺心，依家病嗰個又唔係佢，佢當然唔明白你嘅心情同埋身體狀況，以前啲人話針唔拮到肉唔知痛就係咁解。我一直都覺得你已經做得好好，尤其係心態，你會好勇敢面對嘅。希望你病情逐漸好轉！」，而Koba亦有回覆：「我收到呢啲留言，都覺得好無力，我都覺得好...莫名奇妙！」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈