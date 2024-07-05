文頌男遭捐款者指責「無嘢做」　無奈回應：半癱等緊死啊

前J2節目《不正常愛情研究所》主持之一嘅文頌男（Koba），去年年底自揭喺椎間近盤骨附近位置確診惡性尤文氏肉瘤，需全面停工休息及接受治療，當時佢喺社交網站出PO公開戶口QR Code希望大家可以捐款籌集醫藥費，而佢亦有感謝大家嘅誠意，會將捐款用喺治療及生活上。不過近日Koba喺IG大玩「你問我答」時，竟然被捐款者辱罵。

腫瘤擴散導致劇痛

喺較早前，樂觀抗病嘅Koba指經歷五次化療後，醫生宣佈治療無效，腫瘤唔單止冇縮小，反而仲變大咗，令佢大受打擊。之後，佢喺醫生建議情況下完成28次電療，雖然佢指痛楚的確係有減輕，不過早前佢因全身乏力及痛楚再度入院。