新城勁爆頒獎禮2023｜Ian陳卓賢被姜濤偷吻自爆怕「黐身」 Jer柳應廷明年挑戰出跳唱歌？(有片)

《新城勁爆頒獎禮 2023》昨晚(30日)在會展舉行，率先頒發樂壇首張成績表。MIRROR奪得「勁爆我撐組合」， AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢3位獲個人獎項的成員出席，AK奪「勁爆突破歌手」JER憑《JM單身9》奪「勁爆我撐歌曲」，而Ian就獲得「勁爆男歌手」。三子領獎後接受傳媒訪問。副隊長AK表示，由於其他兄弟在排練中，包括獲提名新城勁爆新人獎Stanley(邱士縉)亦無法出席，希望下年每個頒獎禮都能齊人出席。

AK下年唱「驚劇」？ 對於獲「突破歌手」獎，AK望向Ian和Jer說：「你哋冇突破呀！」他笑言不知何故獲此獎，「可能由去年《信之卷》到《Keep Rollin’》， 有一段比較長的空白期無出歌，所以這個比較突破。」至於之後有何突破，他笑謂要唱京劇，「好『驚』嗰個驚。」至於Jer就答道，「下年我跳舞就係突破喇！」話題扯到剛推出跳唱《夜視鏡》的Ian身上，他笑指，「我只係出咗一隻跳唱歌，大家真係當我跳唱歌手，好畀面喎！」問到幾時live跳唱時，Ian幽默表示，「我拍MV時都係跳live。」然後才認真表示，「只係有一個訊息畀大家，我本身跳舞唔叻但我都做到呢件事，每個人都做到自己想做嘅事，只要你去做就得。」AK就大讚Ian的動律很自然。 Jer哥預告出跳唱歌 對於可有機會奪叱咤男歌手，Ian指獎項隨緣，「每做一隻歌我都唔係衝住獎項去，可能當中有啲訊息畀大家，有啲啟發，咁歌曲就有意義。」至於舞王柳何時出跳唱？他自言，「一路都想出一首跳唱歌嘅，但想下好喇！」但明年真的一試，更呼籲：「留名吖留名吖！等睇我跳唱，正！」

努力做好表演吸引粉絲 MIRROR將於3月在英國舉行巡迴演唱會，最高票價達268英磅，場館容納約二萬人，問到可感壓力時， AK表示，「我唔知喺英國睇一場表演要幾多錢。」Jer續說，「所以我們要努力，做好每一個表演，入場的人士已固定，唯有做好表演，吸引多啲外地粉絲。」AK坦言有壓力，「對我來講，走埠都有壓力，因為未試過舟居勞動飛去表演，所以2024年上半年，對我哋係一個幾好體驗。」 爆姜濤愛熊抱 以 鬚根突擊後頸 團綜《MIRROR Time》已播出5集，談到上周五(29日)的一集Ian被姜濤偷吻手和頸，Ian直言，「你問佢(姜濤)做乜錫我啦！(他平時也是這樣對你？)有時，好坦白講我唔係一個太喜歡身體接觸嘅人…」AK聞言即扭動身體挨向陳，Jer亦伸出怪手，陳續說，「成日有啲人走埋嚟整你幾下，個個都係咁(問：有冇話唔好？)有呀，佢哋聽至得㗎！」問道姜濤還吻了他哪個部位，AK搶著答：「錫頸都夠啦，啜咗啖咖喱雞喎！你係咪想睇佢哋嘴對嘴呀！」他大爆姜濤喜歡突然熊抱隊友，Jer續指姜濤喜歡用鬚根攻擊頸後位置。