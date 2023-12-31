熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-31 06:03:52

新城勁爆頒獎禮2023｜Ian陳卓賢被姜濤偷吻自爆怕「黐身」 Jer柳應廷明年挑戰出跳唱歌？(有片)

分享：
MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》。

MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》。

《新城勁爆頒獎禮 2023》昨晚(30)在會展舉行，率先頒發樂壇首張成績表。MIRROR奪得「勁爆我撐組合」， AK𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢3位獲個人獎項的成員出席，AK奪「勁爆突破歌手」JER憑《JM單身9》奪「勁爆我撐歌曲」，而Ian就獲得「勁爆男歌手」。三子領獎後接受傳媒訪問。副隊長AK表示，由於其他兄弟在排練中，包括獲提名新城勁爆新人獎Stanley(邱士縉)亦無法出席，希望下年每個頒獎禮都能齊人出席。

MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》。(羅錦鴻攝) MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》並接受訪問。(羅錦鴻攝) MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷摸仿姜濤如何用鬚根吉隊友，畫面爆笑。(羅錦鴻攝) MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》並接受訪問。(羅錦鴻攝) MIRROR成員AK江𤒹生、JER柳應廷及Ian陳卓賢出席《新城勁爆頒獎禮 2023》並接受訪問。(羅錦鴻攝) Ian陳卓賢表示不喜歡太多身體接觸，AK江𤒹生即抵死地即場示範，JER柳應廷笑到八字眉。(羅錦鴻攝)

AK下年唱「驚劇」？

對於獲「突破歌手」獎，AK望向Ian和Jer說：「你哋冇突破呀！」他笑言不知何故獲此獎，「可能由去年《信之卷》到《Keep Rollin’》， 一段比較長的空白期無出歌，所以這個比較突破。」至於之後有何突破，他笑謂要唱京劇，「好『驚』嗰個驚。」至於Jer就答道，「下年我跳舞就係突破喇！」話題扯到剛推出跳唱《夜視鏡》的Ian身上，他笑指，「我只係出咗一隻跳唱歌，大家真係當我跳唱歌手，好畀面喎！」問到幾時live跳唱時，Ian幽默表示，「我拍MV時都係跳live。」然後才認真表示，「只係有一個訊息畀大家，我本身跳舞唔叻但我都做到呢件事，每個人都做到自己想做嘅事，只要你去做就得。」AK就大讚Ian的動律很自然。

Jer哥預告出跳唱歌

對於可有機會奪叱咤男歌手，Ian指獎項隨緣，「每做一隻歌我都唔係衝住獎項去，可能當中有啲訊息畀大家，有啲啟發，咁歌曲就有意義。」至於舞王柳何時出跳唱？他自言，「一路都想出一首跳唱歌嘅，但想下好喇！」但明年真的一試，更呼籲：「留名吖留名吖！等睇我跳唱，正！」

Ian陳卓賢首次出跳唱歌《夜視鏡》獲好評。(羅錦鴻攝) JER出席新城勁爆頒獎禮，憑《JM單身9》奪「勁爆我撐歌曲」。 JER出席新城勁爆頒獎禮，憑《JM單身9》奪「勁爆我撐歌曲」。 Ian陳卓賢獲出席新城勁爆頒獎禮，獲得「勁爆男歌手」獎。 AK江𤒹生出席新城勁爆頒獎禮，奪「勁爆突破歌手」獎。 AK江𤒹生出席新城勁爆頒獎禮，奪「勁爆突破歌手」獎。

努力做好表演吸引粉絲

MIRROR將於3月在英國舉行巡迴演唱會，最高票價達268英磅，場館容納約二萬人，問到可感壓力時， AK表示，「我唔知喺英國睇一場表演要幾多錢。」Jer續說，「所以我們要努力，做好每一個表演，入場的人士已固定，唯有做好表演，吸引多啲外地粉絲。」AK坦言有壓力，「對我來講，走埠都有壓力，因為未試過舟居勞動飛去表演，所以2024年上半年，對我哋係一個幾好體驗。」

爆姜濤愛熊抱 以鬚根突擊後頸

團綜《MIRROR Time》已播出5集，談到上周五(29日)的一集Ian被姜濤偷吻手和頸，Ian直言，「你問佢(姜濤)做乜錫我啦！(他平時也是這樣對你？)有時，好坦白講我唔係一個太喜歡身體接觸嘅人…」AK聞言即扭動身體挨向陳，Jer亦伸出怪手，陳續說，「成日有啲人走埋嚟整你幾下，個個都係咁(問：有冇話唔好？)有呀，佢哋聽至得㗎！」問道姜濤還吻了他哪個部位，AK搶著答：「錫頸都夠啦，啜咗啖咖喱雞喎！你係咪想睇佢哋嘴對嘴呀！」他大爆姜濤喜歡突然熊抱隊友，Jer續指姜濤喜歡用鬚根攻擊頸後位置。

 

Jer靠噸位贏Edan

至於Jer在枕頭大戰環戰力壓Edan(呂爵安) ，還興奮扮猩猩捶胸，他笑言：「我有番啲噸位吖嘛，佢唔夠我嚟。(問：成日被笑肥）原諒人哋啦！帶住一個原諒嘅心原諒人。」另外，Jer被揭發在用100元澳幣的遊戲中，一直不肯放低100大元，被Edan取笑好孤寒，Jer指是節目效果，「我願意同大家分享嘅！」

百大企男贏碧咸 AK不敢沾沾

Ian亦澄清香薰店shopping當天，只用了10分鐘買香薰，怎知到節目播足，「好似我買咗兩三個鐘咁，其實我喺澳洲只買了香薰、書和首飾送給母親與外婆，他直言喜歡香味，AK即靠近他：「That’s why you like me.」對於AK當選「全球百大型男」，Ian一臉質疑，「你呀？」AK自言獲得第18名，「呢啲都係虛名，多謝fans投票。(你贏咗碧咸喎！)唉，呢度贏碧咸冇用，我身家贏碧咸就話啫！」最後呼籲：「大家唔應該沉迷喺呢個虛擬網絡世界。」

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受