新城勁爆頒獎禮2023｜Ian陳卓賢被姜濤偷吻自爆怕「黐身」 Jer柳應廷明年挑戰出跳唱歌？(有片)

Jer靠噸位贏Edan

至於Jer在枕頭大戰環戰力壓Edan(呂爵安) ,還興奮扮猩猩捶胸,他笑言:「我有番啲噸位吖嘛,佢唔夠我嚟。(問:成日被笑肥)原諒人哋啦!帶住一個原諒嘅心原諒人。」另外,Jer被揭發在用100元澳幣的遊戲中,一直不肯放低100大元,被Edan取笑好孤寒,Jer指是節目效果,「我願意同大家分享嘅!」

百大企男贏碧咸 AK不敢沾沾

Ian亦澄清香薰店shopping當天,只用了10分鐘買香薰,怎知到節目播足,「好似我買咗兩三個鐘咁,其實我喺澳洲只買了香薰、書和首飾送給母親與外婆,他直言喜歡香味,AK即靠近他:「That’s why you like me.」對於AK當選「全球百大型男」,Ian一臉質疑,「你呀?」AK自言獲得第18名,「呢啲都係虛名,多謝fans投票。(你贏咗碧咸喎!)唉,呢度贏碧咸冇用,我身家贏碧咸就話啫!」最後呼籲:「大家唔應該沉迷喺呢個虛擬網絡世界。」